İsveç'te '1. Kıbrıs Türk Kültür Günü' düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de KKTC'nin kültür örnekleriyle ve çok sayıda davetlinin katılımıyla "1.Kıbrıs Türk Günü" düzenlendi. Düzenlenen programda KKTC Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, "Ülkemizin kültürünü ve zenginliklerini tanıtmak amacıyla hazırladığımız geleneksel el sanatları ürünleri ile zengin mutfağımıza ait lezzetleri beğeninize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy, programda yaptığı konuşmada, KKTC'nin en güzel kültür örneklerini sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu da, derneklerinin 1997 yılında kurulduğunu belirterek kamuoyunda yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ve ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımların yanı sıra, amaçlarının KKTC’yi yabancı misyon şeflerine sevdirmek ve tanıtmak olduğunu söyledi.
Programda, Kıbrıslı Türk müzisyenler Erkan Dağlı ile İpek Amber’in seslendirdiği birbirinden güzel ezgiler, misafirlere hoşça vakit geçirmelerini sağladı.
Hakan Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, DİMED Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Serhat Aydın, Türk ve İsveç kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.