İsveç'te '1. Kıbrıs Türk Kültür Günü' düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, "1.Kıbrıs Türk Kültür Günü" programı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy, programda yaptığı konuşmada, KKTC'nin en güzel kültür örneklerini sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

Bu etkinliği İsveç'te geleneksel bir hale getireceklerini aktaran Aksoy, "KKTC Stockholm Temsilciliğimiz 2011 yılında kuruldu. İsveç'in misafirperverliği ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin her alanda sağladığı destek sayesinde çalışmalarımıza huzur içinde verimli bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu da, derneklerinin 1997 yılında kurulduğunu belirterek kamuoyunda yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ve ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımların yanı sıra, amaçlarının KKTC’yi yabancı misyon şeflerine sevdirmek ve tanıtmak olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk müzisyenler Erkan Dağlı ile İpek Amber

KKTC'nin kültürünü ve zenginliklerini tanıtmaya amaç edindiklerini hatırlatan Ertuğruloğlu, "Ülkemizin kültürünü ve zenginliklerini tanıtmak amacıyla hazırladığımız geleneksel el sanatları ürünleri ile zengin mutfağımıza ait lezzetleri beğeninize sunuyoruz." dedi.

Programda, Kıbrıslı Türk müzisyenler Erkan Dağlı ile İpek Amber’in seslendirdiği birbirinden güzel ezgiler, misafirlere hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

Hakan Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, DİMED Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Serhat Aydın, Türk ve İsveç kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.







