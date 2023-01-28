|
Dünya

İsveç'ten kritik NATO kararı: Üyelik süreci geçici olarak durduruldu

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından NATO üyelik süreci ile ilgili kritik bir karar alındı. İsveç Dışişleri Bakanı, "Süreç geçici olarak durduruldu" açıklamasında bulundu.

18:09 . 28/01/2023 Cumartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

NATO üyeliği için Türkiye'ye ihtiyacı olan İsveç'in terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğin ardından aşığı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesi büyük tepki çekmişti.

Üyelik süreci durduruldu

Tepkiler devam ederken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den kritik bir açıklama geldi. Billström, İsveç'in NATO üyelik sürecinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Tobias Billström
Billström
"İsveç'in NATO üyeliği geçici olarak durdu. Amacımız Temmuz'da tam üyelik. Eylemler sonrası öfkeyi gidermeye çalışıyoruz."
dedi.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.


#Tobias Billström
#İsveç
#NATO
2 saat önce
default-profile-img
İsveç'ten kritik NATO kararı: Üyelik süreci geçici olarak durduruldu
Abdullah Avcı: "Kulübün genel olarak bir organizasyona ihtiyacı var"
Erdoğan: Eğer bu kadarını da beceremiyorlarsa ülkenin her meselesini çözmüş parti olarak yardımcı olmaya çalışırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine bize sataşıyorlar
MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oluyor
Başakşehir’de 'Türk Resminin Panoraması Sergisi' Kapılarını Açtı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.