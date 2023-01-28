İsveç'ten kritik NATO kararı: Üyelik süreci geçici olarak durduruldu

NATO üyeliği için Türkiye'ye ihtiyacı olan İsveç'in terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğin ardından aşığı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesi büyük tepki çekmişti.

Tepkiler devam ederken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den kritik bir açıklama geldi. Billström, İsveç'in NATO üyelik sürecinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.