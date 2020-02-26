İtalya'da koronavirüs nedeniyle uygulanan kırmızı bölge isyan ettirdi: Beni öldürecekler! Dünyada koronavirüsün en çok yayıldığı ülkeler arasında yer alan İtalya'da salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü 11 kasaba karantinaya alınırken alınan tedbirler nedeniyle karantina bölgesinde yaşamak zorunda kalanlar isyan etti. Bölgede bulunan sara hastası yaşlı bir kadın, karantinaya alınmayan çevre bir kasabadan geldiğini söyleyerek "Beni öldürecekler, dayanamıyorum artık. Bu tedbirler çok abartılı. Doktorum burada, reçetelerimi yazdırmam lazım ama bana bir suçluymuşum gibi davranıp geri çeviriyorlar" diye öfkesini dile getirdi. Virüsün ilk görüldüğü Codogna'daki yasağı delerek alışveriş için dışarıya çıkan Luigi Toselli "Terk edildik. 50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız" diye tepkisini ortaya koydu.

Haber Merkezi 26 Şubat 2020, 10:23 Son Güncelleme: 26 Şubat 2020, 10:42 DHA