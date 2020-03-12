Dünya İtalyada koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı
AVRUPA

İtalya'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Çinli yemek şirketi saçmaladı: Koronavirüse karşı insanları köpek eti yemeye çağırdı
FOTOĞRAF 9
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Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, evcil hayvan yeme yasağını yürürlüğü koymaya çalışırken Çinli bir yemek firması, evcil hayvan yiyerek tüm dünyaya kültürlerine ne kadar bağlı olduklarını gösterme çağrısı yaptı.
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Çin'deki Fankuai Köpek Eti adlı şirket, sitesinde yayınladığı açıklamada insanların koronavirüs salgını sonrasında evcil hayvan eti tüketmesini yasaklayan yasayı protesto etti.
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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken kültürlerine bağlılıklarını göstermek adına vatandaşları köpek eti yemeye çağıran bir reklam paylaştı.
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Fankuai, Schenzen şehrindeki milletvekillerinin Batı'daki virüs paniğini yatıştırmak için bu önergeyi hazırladığını dile getirdi.
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Fankuai şirketi, elde kıyılmış köpek eti, baharatlı köpek eti ve kaplumbağa suyunda kızarmış köpek eti gibi tüyler ürperteici yemekler üretiyor.
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Jiangsu eyaletinde bulunan şirket, ismini köpek kasaplığı yaparak hayatını kazandığı iddia edilen eski bir Çinli generalin adından alıyor.
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Çinli hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekmesinin ardından reklam, öfkeye yol açtığı için yayından kaldırıldı.
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Koronavirüs salgını, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmıştı.
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Tüm dünyayı esir alan salgın, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
Çinli yemek şirketi saçmaladı: Koronavirüse karşı insanları köpek eti yemeye çağırdı
Çin'de "Fankuai Köpek Eti" ismindeki bir yemek şirketi, koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ederken sorumsuzca bir girişimde bulundu. Evcil hayvan eti tüketilmesini yasaklayan yasayı protesto ederek insanları eski alışkanlıklarına dönmeye ve kültürlerine bağlılıklarını ispatlamak için köpek eti yemeye çağırdı.


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