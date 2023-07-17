İtalya'nın Katanya kentindeki havalimanında çıkan yangın nedeniyle uçuşlar durduruldu

İtalya'nın güneyindeki Katanya kentinin Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nda gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle uçuşların 19 Temmuz'a kadar durdurulduğu bildirildi.





İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Katanya havalimanında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.





Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, yangının çıktığı sırada havalimanında bulunan yolcular arasında panik yaşandığı kaydedildi.





İtalyan İtfaiyesinin (Vigili del Fuoco) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katanya Vincenzo Bellini Havalimanı A Terminalinin zemin katındaki bazı bölümlerde çıkan yangına 4 ekiple yapılan müdahale bu sabah 05.40'ta sona ermiştir. Havalimanı yolcu trafiğine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.





Katanya havalimanının Twitter hesabından bu sabah yapılan paylaşımda da uçuşların, 19 Temmuz yerel saatle 14.00'e kadar durdurulduğu bildirildi.











