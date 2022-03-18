İyilik nöbetçisi: New York'taki Takva Camii’nin imamı Siraj Wahhaj 40 günlük nöbetle bataklığı kuruttu

Amerika’da Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Siraj Wahhaj, 18 yaşında İslamiyetle şereflenmiş. Amcası ve halası onu Hristiyan bir kanaat önderi olarak hayal etse de, kilise eğitimlerine devam ederken Müslüman olan Siraj Wahhaj’ın bu kararı çevresindeki bir çok kişiye de ilham vermiş. Siraj Wahhaj, artık çevresine değil New York Brooklyn’de bulunan ve imamlığını yaptığı Takva Camisi ile bölgede yaşayan binlerce insana rol model konumunda. Onu çevresinde sevdiren, kıtaları aştırarak Türkiye ile tanıştıran hikayesi ise yine bir insani mücadeleye dayanıyor.

EN GÜVENLİ YERLERDEN BİRİ OLDU

Türkiye Diyanet Vakfı’nın verdiği İyilik Ödülleri sayesinde Türkiye’nin gündemine gelen Siraj Wahhaj, ödüle uzanan hikayesini Yeni Şafak’a anlattı:

REKLAM

“Brooklyn’deki camimizin yakınlarında bulunan 15’ten fazla uyuşturucu, suç ve hücre evini 40 gün 40 gece aralıksız eylemler yaparak kapattırdık. Müslümanlar olarak bu suç ve günah yuvalarının kapatılması için şehrin Müslüman olmayan ancak bu çetelerden rahatsızlık duyan kesimlerinin de sesi olduk. Uyuşturucu ve suçtan temizlediğimiz bu bölgeler artık şehrin en güvenli noktalarından biri.”

OYNAT 00:56 New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Siz İslam dünyasının liderisiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' konferansına katıldı.



Konferansta konuşma yapması için sahneye davet edilen New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı.



Kendisine ayrılan süreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakmak istediğini belirten İmam Wahhaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şöyle konuştu:

Sayın Başkan (Recep Tayyip Erdoğan). Bana ayrılan süreyi size bırakıyorum. Sayın Başkan, siz 83 milyonluk Türkiye'yi yönetmek gibi muazzam bir iş yapıyorsunuz. Muazzam bir iş. Çok büyük bir iş. Türkiye, dünyada en fazla nufüsa sahip olan 19. ülke. Dolasıyla büyük bir iş başarıyorsunuz. Benim görüşüme göre, siz tüm dünya müslümanlarının liderisiniz.









BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DOĞRULUĞUNU HATIRLATTI

Eylemlerini yaparken kimseden ödül beklemediklerini, Allah rızası için yaptıklarını söyleyen Siraj Wahhaj, “Kendi devlet başkanımın ödül vermemiş olması bizi üzmüyor. Biz zaten kimseden ödül beklemedik ama Sayın Tayyip Erdoğan’ın bana bu İyilik Ödülü’nü takdim etmesi dünyada bizi izleyen, yaptığımız şeyleri gören Müslümanların da olduğunu, İslam alemi ve insanlığın iyi yerlere gelmesi için yaptığımız şeylerin doğruluğunu bizlere bir kez daha hatırlattı” dedi.

ÖLENE DEK MÜCADELE

Gelecekte de uyuşturucu ve diğer tüm günahlar ile savaşmaya devam edeceğini söyleyen Wahhaj, sözlerini şöyle tamamladı: “Ne iyilik yaparsanız kendiniz için yapmalısınız. Bir ödül bekleyerek bir iş yapılmamalı zaten. Yaptıklarımız Allah tarafından sürekli izleniyor. Ben hayatım boyunca mücadelemi sürdüreceğim. Yaptığınız her işte Allah ve Hz. Peygamber’i takip ederseniz başarısız olmazsınız, onlar için yaptıklarımız zaten bizlere başarının anahtarını getirecektir.”