İyilik nöbetçisi: New York'taki Takva Camii’nin imamı Siraj Wahhaj 40 günlük nöbetle bataklığı kuruttu

Amerika’da Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Siraj Wahhaj, 18 yaşında İslamiyetle şereflenmiş. Amcası ve halası onu Hristiyan bir kanaat önderi olarak hayal etse de, kilise eğitimlerine devam ederken Müslüman olan Siraj Wahhaj’ın bu kararı çevresindeki bir çok kişiye de ilham vermiş. Siraj Wahhaj, artık çevresine değil New York Brooklyn’de bulunan ve imamlığını yaptığı Takva Camisi ile bölgede yaşayan binlerce insana rol model konumunda. Onu çevresinde sevdiren, kıtaları aştırarak Türkiye ile tanıştıran hikayesi ise yine bir insani mücadeleye dayanıyor.
EN GÜVENLİ YERLERDEN BİRİ OLDU
Türkiye Diyanet Vakfı’nın verdiği İyilik Ödülleri sayesinde Türkiye’nin gündemine gelen Siraj Wahhaj, ödüle uzanan hikayesini Yeni Şafak’a anlattı:
- “Brooklyn’deki camimizin yakınlarında bulunan 15’ten fazla uyuşturucu, suç ve hücre evini 40 gün 40 gece aralıksız eylemler yaparak kapattırdık. Müslümanlar olarak bu suç ve günah yuvalarının kapatılması için şehrin Müslüman olmayan ancak bu çetelerden rahatsızlık duyan kesimlerinin de sesi olduk. Uyuşturucu ve suçtan temizlediğimiz bu bölgeler artık şehrin en güvenli noktalarından biri.”
DOĞRULUĞUNU HATIRLATTI
Eylemlerini yaparken kimseden ödül beklemediklerini, Allah rızası için yaptıklarını söyleyen Siraj Wahhaj, “Kendi devlet başkanımın ödül vermemiş olması bizi üzmüyor. Biz zaten kimseden ödül beklemedik ama Sayın Tayyip Erdoğan’ın bana bu İyilik Ödülü’nü takdim etmesi dünyada bizi izleyen, yaptığımız şeyleri gören Müslümanların da olduğunu, İslam alemi ve insanlığın iyi yerlere gelmesi için yaptığımız şeylerin doğruluğunu bizlere bir kez daha hatırlattı” dedi.
ÖLENE DEK MÜCADELE
- Gelecekte de uyuşturucu ve diğer tüm günahlar ile savaşmaya devam edeceğini söyleyen Wahhaj, sözlerini şöyle tamamladı: “Ne iyilik yaparsanız kendiniz için yapmalısınız. Bir ödül bekleyerek bir iş yapılmamalı zaten. Yaptıklarımız Allah tarafından sürekli izleniyor. Ben hayatım boyunca mücadelemi sürdüreceğim. Yaptığınız her işte Allah ve Hz. Peygamber’i takip ederseniz başarısız olmazsınız, onlar için yaptıklarımız zaten bizlere başarının anahtarını getirecektir.”