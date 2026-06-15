İyon Denizi'nde tablo değişti: Yunanistan yüzde 70'lik hakkını ABD'li Chevron'a devretti

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Helleniq Energy ve Chevron yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldığı aktarıldı.