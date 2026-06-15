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İyon Denizi'nde tablo değişti: Yunanistan yüzde 70'lik hakkını ABD'li Chevron'a devretti

İyon Denizi'nde tablo değişti: Yunanistan yüzde 70'lik hakkını ABD'li Chevron'a devretti

21:3415/06/2026, Pazartesi
AA
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Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki enerji parselinde çoğunluk hakkı Chevron’a devredildi.
Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki enerji parselinde çoğunluk hakkı Chevron’a devredildi.

Yunanistan, İyon Denizi’nin güneyindeki 10 numaralı parselde imtiyaz haklarının yüzde 70’ini ABD’li Chevron firmasına devretti. Yapılan anlaşma kapsamında parseldeki operatörlük hakkı da Chevron’a geçerken, Helleniq Energy’nin payı yüzde 30 ile sınırlı kaldı.

Yunanistan'ın, İyon Denizi'nin güneyindeki 10 numaralı parselde imtiyaz haklarının yüzde 70'ini ABD'li Chevron firmasına devrettiği bildirildi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Helleniq Energy ve Chevron yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldığı aktarıldı.

ABD'li şirket istediği payı aldı

Toplantıda, İyon Denizi'nin güneyinde, Mora Yarımadası'nın batısındaki 10 numaralı parselde Chevron'un, daha önce talep ettiği üzere yüzde 70 hak sahibi olmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, bu konudaki gerekli onayların verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu parselde Helleniq Energy'nin payı yüzde 30 ile sınırlı kalırken, parseldeki operatörlük hakkının da Chevron'a geçtiği kaydedildi.



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