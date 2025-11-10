Yeni Şafak
Jamaika'ya kasırga yardımı taşıyan uçak Florida eyaletinde gölete düştü

23:4110/11/2025, Pazartesi
AA
Geçtiğimiz günlerde El Salvador, Melissa Kasırgası'nın ardından Jamaika'ya insani yardım gönderdi
Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemesi götürmek üzere Broward'dan havalanan küçük bir uçak, kalkıştan dakikalar sonra aynı bölgedeki bir gölete düştü.

ABD'nin Florida eyaletinde, Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçak gölete düştü.

Florida'da yetkililer, geçen ay Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri götürmek için eyaletin Broward bölgesinde küçük bir uçağın havalandığını açıkladı.

Yetkililer, uçağın kalkıştan dakikalar sonra aynı bölgedeki bir gölete düştüğünü ifade etti.

Uçaktaki kişi sayısının tam olarak bilinmediğini aktaran yetkililer, aramalarda şu ana kadar kimseye ulaşamadıklarını belirtti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Şiddetinin en tehlikeli
"5. kategori"
seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felakette 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.



