Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kanada'da kızamık alarmı: 'Temiz ülke' statüsü sona erdi

Kanada'da kızamık alarmı: 'Temiz ülke' statüsü sona erdi

21:1610/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kanada’da kızamık vakaları alarm veriyor.
Kanada’da kızamık vakaları alarm veriyor.

Kanada, son bir yıldır süren kızamık vakaları nedeniyle “kızamıktan arınmış ülke” statüsünü kaybetti. Ekim 2024’ten bu yana özellikle aşılanma oranı düşük topluluklarda virüs yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, salgının yayılma hızının yavaşladığını, ancak ülke çapında kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Statü, virüsün en az 12 ay boyunca yayılmadığının tespit edilmesi halinde yeniden kazanılabilecek.

Kanada'nın, ülke genelinde son bir yıldır artan kızamık vakalarından ötürü "kızamıktan arınmış ülke" statüsünü kaybettiği bildirildi.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, ülke çapında Ekim 2024'ten beri yayılmaya devam eden kızamık vakalarındaki artışın sürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, virüsün bulaşma hızının son zamanlarda yavaşlamasına rağmen salgının özellikle aşılanma oranı düşük topluluklarda 12 ayı aşkın süredir devam ettiği belirtildi.

Ülke çapında aynı kızamık virüsü suşunun bir yıldan fazla süredir yayılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kanada'nın "kızamıktan arınmış ülke" statüsünü kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut salgında görülen kızamık virüsünün en az 12 ay boyunca yayılmadığı tespit edilirse Kanada'nın söz konusu statüyü yeniden kazanabileceği kaydedildi.



#Kanada
#Kızamık
#Salgın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika deprem haberi: Az önce Balıkesir, Manisa, Bursa, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 10 Kasım AFAD son dakika depremler listesi