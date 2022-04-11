Japonya enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer santralleri yeniden devreye alıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sonrası peş peşe ekonomik yaptırım paketi açıklayan Japonya'dan yeni bir hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde Rus kömür ithalatının aşamalı olarak kaldırılması da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı yeni yaptırımların bir listesini yayınlayan Başbakan Fumio Kishida, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer santrallerin yeniden devreye alınacağını duyurdu.

EKONOMİ Japonya Rusya'ya yaptırımları genişletti

HİSSE SENETLERİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Japon enerji şirketi hisse senetleri, Başbakan Kishida'nın nükleer enerji kullanımını en üst düzeye çıkarmayı planladığını söylemesinin ardından keskin bir şekilde yükseldi.

JAPONYA FUKİŞİMA FELEKETİNİN ARDINDAN FOSİL YAKITLARA BAĞIMLI OLMUŞTU

Nükleer reaktörlerin yeniden başlatılması kararı özellikle 2011 yılında yaşanan Fukuşima nükleer felaketi sebebiyle tartışmalara neden oldu. Fukuşima felaketinden sonra nerdeyse bütün nükleer sektörünü kapatan Japonya, karbon emisyonuna sahip olan kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara bağımlı olmuştu.