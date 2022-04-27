Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Japonya yaptırımlara rağmen Rusya ile balık avı kotasında anlaştı
ASYA

Japonya yaptırımlara rağmen Rusya ile balık avı kotasında anlaştı

Japonya, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile somon ve alabalık avı kotasında anlaşmaya vardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonya yaptırımlara rağmen Rusya ile balık avı kotasında anlaştı
Foto/arşiv

Japon hükümetine bağlı Balıkçılık Ajansı (Suisancho), Rus sularında yumurtlayan ve Japon kara sularında yakalanan somon ile alabalıkların av kotasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre 2022'de Japonya münhasır ekonomik bölgesinde 2 bin 50 ton somon ve alabalık çıkarılacak. Bu oran 2021 ile aynı kaldı.

Anlaşma kapsamında, dönemsel av oranına bağlı olarak, Rusya'ya 200-300 milyon yen (1,5-2,3 milyon dolar) "iş birliği ücreti" ödenecek.

Söz konusu ücretin alt sınırı ise Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) doğrultusunda, 60 milyon yen (472 bin dolar) düşürüldü.

Japon balıkçılar, yeni anlaşma doğrultusunda, Rusya'nın en doğusu ile Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde mayıs başında avlanmaya başlayacak.

Müzakerelerde ele alınan, Rusya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki Japon balıkçıların av kotası konusu ise karara bağlanmadı.

Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı: Savaş 62'nci gününde sürerken Ukrayna Rusya’ya ait izleri siliyor
FOTOĞRAF 15
Title
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 62 gündür sürerken, Ukrayna, Rusya’ya ait izleri siliyor.
Title
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko’nun katılımıyla yıkıldı.
Title
Konuya ilişkin açıklama yapan Klichko, \"Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti..
Title
Rusya devletimize ve halkımıza karşı barbar tavırlarını sergiledi. 8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu...
Title
Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek. Kiev’de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız...
Title
Rusya ile ilişkili 460’dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek\" ifadelerini kullandı.
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Title
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı: Savaş 62'nci gününde sürerken Ukrayna Rusya’ya ait izleri siliyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi
DÜNYA
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

ABD altı Rus askeri istihbarat subayı hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verecek
DÜNYA
ABD altı Rus askeri istihbarat subayı hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verecek
Gizemli virüshızla yayılıyor

Gizemli virüs
hızla yayılıyor

​Avrupa ve ABD'den sonra Japonya'da da görüldü.
Eşimi işten çıkarın talebi reddedildi

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi

​'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı.
TÜGVA bombacısıböyle yakalandı

Polis ​giydiği kıyafetlerden tespit etti.
Rusya-Ukrayna<br>Dostluk Anıtı yıkıldı

Rusya-Ukrayna
Dostluk Anıtı yıkıldı

​Savaş 62'nci gününde sürerken Ukrayna Rusya'ya ait izleri siliyor.
Ölümcül kazanın<br>ilk görüntüleri

Ölümcül kazanın
ilk görüntüleri

​Ünlü aktör yönetmenin ölümüne neden olmuştu.
Tenis topu<br>büyüklüğünde dolu

Tenis topu
büyüklüğünde dolu

Evlerin çatıları delindi araçların camları kırıldı.

Zehir tacirlerine<br>şafak operasyonu

Zehir tacirlerine
şafak operasyonu

​İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.

Kapalı mekanlarda maske mecburiyeti sağlık kurumları ve toplu taşıma hariç tümüyle kaldırıldı.

Doktor ​Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret eden CHP'li meclis üyesi beraat etti.

​Ermenilerin katlettiği Kürtlerin torunları: Gelin mezarları gösterelim.

​Bu gece 'bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi.

Çiftçiye 1,1 milyarlık hibe desteği yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.