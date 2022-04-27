Japonya yaptırımlara rağmen Rusya ile balık avı kotasında anlaştı

Japon hükümetine bağlı Balıkçılık Ajansı (Suisancho), Rus sularında yumurtlayan ve Japon kara sularında yakalanan somon ile alabalıkların av kotasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre 2022'de Japonya münhasır ekonomik bölgesinde 2 bin 50 ton somon ve alabalık çıkarılacak. Bu oran 2021 ile aynı kaldı.

Anlaşma kapsamında, dönemsel av oranına bağlı olarak, Rusya'ya 200-300 milyon yen (1,5-2,3 milyon dolar) "iş birliği ücreti" ödenecek.

Söz konusu ücretin alt sınırı ise Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) doğrultusunda, 60 milyon yen (472 bin dolar) düşürüldü.

Japon balıkçılar, yeni anlaşma doğrultusunda, Rusya'nın en doğusu ile Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde mayıs başında avlanmaya başlayacak.

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Müzakerelerde ele alınan, Rusya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki Japon balıkçıların av kotası konusu ise karara bağlanmadı.

FOTOĞRAF 15 Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 62 gündür sürerken, Ukrayna, Rusya’ya ait izleri siliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko’nun katılımıyla yıkıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Klichko, \"Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti.. Rusya devletimize ve halkımıza karşı barbar tavırlarını sergiledi. 8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu... Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek. Kiev’de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız... Rusya ile ilişkili 460’dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek\" ifadelerini kullandı. Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı: Savaş 62'nci gününde sürerken Ukrayna Rusya’ya ait izleri siliyor Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

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