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ASYA

Japonya'da çifte virüs paniği: Koronavirüsten sonra kuş gribi de yayılıyor

Japonya'da koronavirüs paniğinin yanı sıra kuş gribi korkusu yaşanıyor. Ülkede bu ay başından beri tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının onuncusu bu kez Hyogo Eyaleti’ndeki bir tavuk çiftliğinde görüldü. Yaklaşık 146 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Japonya'da kuş gribi paniği yaşanıyor.
Japonya'da kuş gribi paniği yaşanıyor.

Japonya hem koronavirüs hem de kuş gribi ile mücadele ediyor. Ülkede bu ay başından beri tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının onuncusu bu kez Hyogo Eyaleti’ndeki bir tavuk çiftliğinde görüldü. Yaklaşık 146 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Ocak 2018’den bu yana toplu kuş gribi vakalarının ilk olarak bu ay başında yeniden görüldüğü Japonya’dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce Kagawa’da 8, Fukuoka’da 1 çiftlikte doğrulanan salgının bu kez Hyogo Eyaleti’ndeki bir tesise sıçradığı açıklandı. Ülkede bu yıl doğrulanan onuncu salgın olarak kayıtlara geçen gelişmenin ardından yaklaşık 146 bin tavuğun tedbir amacıyla itlaf edileceği bildirilirken, Awaji şehrindeki çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek vereceği öğrenildi.
Yayılmaya devam ediyor

Japonya’da ilk olarak 5 Kasım’da Kagawa Eyaleti’ndeki bir tavuk çiftliğinden rapor edilen toplu kuş gribi vakalarının Ocak 2018’den bu yana ilk olduğu kaydedilmiş, aynı bölgedeki 8 tesisin ardından salgın son olarak Fukuoka’ya sıçramıştı. Hyogo Eyaleti’ndeki son vakalarla birlikte bu yıl tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 10’a, salgından etkilenen eyaletlerin sayısı ise 3’e yükselmiş oldu.

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