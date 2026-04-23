Jet yakıtı krizi: Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrasında artan yakıt maliyetleri nedeniyle yaz boyunca 20 bin kısa mesafe uçuşunu iptal edeceğini açıkladı. Avrupa’nın jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’si Körfez bölgesinden karşılanıyor.
ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle Avrupa'da hem petrol hem de doğal gaz fiyatları hızla yükseldi. Avrupa Birliği (AB), 28 Şubat'tan beri başta fosil yakıtlar olmak üzere enerji ithalatı için yaklaşık 24 milyar avro ek harcama yaptı. Birlik üyesi ülkelerde jet yakıtı arzında da sıkıntılar ve kıtlık riski ortaya çıktı. AB rafinerileri jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısım ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Son dönemde yaşanan kesintiler jet yakıtı fiyatlarının 2 kat artmasına ve çok sayıda uçuşun iptaline neden oldu. Jet yakıtı krizinden etkilenen işletmelerin başında Alman hava yolu şirketi Lufthansa geliyor. Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Lufthansa Grubu, yaz aylarında uçuş seçeneklerinin optimize edileceğini ve kapasitenin azaltılacağını açıkladı. Jet yakıtı fiyatının Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana iki katına çıktığı anımsatılan açıklamada, “Ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuş programdan çıkarılacak. Bu da yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geliyor” denildi.
JET YAKIT FİYATI ARTTI BÖYLE OLDU
Açıklamada, planlanan uçuş programı düzenlemelerinin Lufthansa Grubu ağındaki karsız kısa mesafeli uçuşların sayısını azaltacağı, özellikle uzun mesafeli bağlantılar olmak üzere küresel ağın ise jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle öncekine göre önemli ölçüde daha verimli olmak üzere sürdürüleceği kaydedildi. Yeni yaklaşım doğrultusunda, ilk etapta günlük 120 uçuş iptalinin dün uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kapasite azalması dikkate alınarak gelecek aylara ilişkin orta vadeli rota planlamasının revize edileceği belirtildi.
YÜZDE 30’UNU İTHAL EDİYOR
AB rafinerileri, jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamış, Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.