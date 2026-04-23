Jet yakıtı krizi: Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor

ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle Avrupa'da hem petrol hem de doğal gaz fiyatları hızla yükseldi. Avrupa Birliği (AB), 28 Şubat'tan beri başta fosil yakıtlar olmak üzere enerji ithalatı için yaklaşık 24 milyar avro ek harcama yaptı. Birlik üyesi ülkelerde jet yakıtı arzında da sıkıntılar ve kıtlık riski ortaya çıktı. AB rafinerileri jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısım ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Son dönemde yaşanan kesintiler jet yakıtı fiyatlarının 2 kat artmasına ve çok sayıda uçuşun iptaline neden oldu. Jet yakıtı krizinden etkilenen işletmelerin başında Alman hava yolu şirketi Lufthansa geliyor. Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Lufthansa Grubu, yaz aylarında uçuş seçeneklerinin optimize edileceğini ve kapasitenin azaltılacağını açıkladı. Jet yakıtı fiyatının Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana iki katına çıktığı anımsatılan açıklamada, “Ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuş programdan çıkarılacak. Bu da yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geliyor” denildi.