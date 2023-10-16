Joe Biden 'bırakın Gazze yaşasın' diyen aktivisti duymamazlıktan geldi

ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı
Joe Biden
'ınİnsan Hakları Kampanyası Vakfı'nın düzenlediği akşam yemeğinde yaptığı konuşma, Filistin'e destek veren bir aktivistin
"Gazze'nin yaşamasına izin verin"
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e "ateşkes hemen şimdi"
sözleriyle kesildi.
Duymamazlıktan geldi
Duymamazlıktan geldi
Biden ise "Bırakın Gazze yaşasın" diyen aktivisti duyamadığını söyledi.
Sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden,
"Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor? Bunun iyi bir şey olduğundan emin değilim"
diyerek konuşmasına devam etti.
#Joe Biden
#İsrail
#Gazze
2 saat önce