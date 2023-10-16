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Dünya

Joe Biden 'bırakın Gazze yaşasın' diyen aktivisti duymamazlıktan geldi

İşgalci İsrail'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, İnsan Hakları Kampanyası Vakfı'nın düzenlediği akşam yemeğinde konuşma yaparken, sözü bir aktivist tarafından kesildi. Biden, "Bırakın Gazze yaşasın" diyen aktivisti duyamadığını iddia ederek "Bunun iyi bir şey olduğundan emin değilim" deyip konuşmasını sürdürdü.

10:14 . 16/10/2023 Pazartesi
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ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı
Joe Biden
'ınİnsan Hakları Kampanyası Vakfı'nın düzenlediği akşam yemeğinde yaptığı konuşma, Filistin'e destek veren bir aktivistin
"Gazze'nin yaşamasına izin verin"
v
e "ateşkes hemen şimdi"
sözleriyle kesildi.


Duymamazlıktan geldi

Biden ise "Bırakın Gazze yaşasın" diyen aktivisti duyamadığını söyledi.

Sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden,
"Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor? Bunun iyi bir şey olduğundan emin değilim"
diyerek konuşmasına devam etti.


#Joe Biden
#İsrail
#Gazze
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