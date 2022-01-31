Dünya Joe Bidendan Talibana çağrı Mark Frerichsi serbest bırakın
AMERİKA

Joe Biden'dan Taliban'a çağrı: Mark Frerichs’i serbest bırakın

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da rehin tutulan ABD'li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılması için Taliban'a çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Joe Bidendan Talibana çağrı: Mark Frerichs’i serbest bırakın
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’a 2 yıl önce Afganistan’da kaçırılan 59 yaşındaki ABD’li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Biden, "ABD’lilerin veya herhangi bir masum sivilin güvenliğini tehdit etmek kabul edilemez. Rehin almak özel bir zulüm ve korkaklık eylemidir. Taliban, meşruiyet özlemlerini dikkate almadan önce Mark'ı derhal serbest bırakmalı. Bu pazarlık konusu olamaz" dedi.

AFGANİSTAN'DA REHİN TUTULAN SON ABD'Lİ

ABD Donanması gazisi olan Frerichs, Afganistan'da yıllarca kalkınma projelerinde görev aldı. Şubat 2020'de ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmeye yönelik anlaşmayı imzalanmasından bir ay önce kaçırıldı. Frerichs’in Afganistan’da rehin tutulan son ABD’li olduğu düşünülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ı onu serbest bırakmaya çağırıyoruz. Onu eve getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Elon Musk'tan ABD Başkanı Biden'a tepki dolu sözler
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Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk Twitter üzerinden Biden'a tepki gösterdi.<br>
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ABD Başkanı Joe Biden'nın elektrikli araç markaları olan General Motors ve Ford'a övgü dolu sözlerde bulunması Musk'ın tepkisini çekti.
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Atılan twit'e cevap veren Musk, ABD'de elektrikli araç üretiminin \"T ile başladığını A ile bittiğini ortada da ESL olduğunu\" belirtti ve TESLA'nın bu konuda rakipsiz olduğunu söyledi.
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Biden'ın attığı twite tepki verdikten sonra bir kullanıcının yorumuna da ilginç bir cevap verdi.
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Joe Biden için 'insan formuna girmiş nemli çorap kuklası' dedi.
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Musk sonrasında yaptığı paylaşımda da \"Biden ABD halkını aptal yerine koyuyor\" ifadelerini kullandı.
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