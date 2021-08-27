Kabil'deki patlamalar sonrası ABD Başkanı Biden'a istifa çağrısı

ABD Başkanı Biden, "Sorumluluk bende ama anlaşmayı Trump yaptı" diyerek Trump'ı suçladıktan sonra bu pozu verdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 13 ABD askeri de bulunuyor.

BIDEN ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Independent Türkçe'nin haberine göre, Kabil'de dün yaşanan patlamaların ardından tepkilerin odağı oldu. Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı'nı istifaya çağırdı. Biden'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

TRUMP'TAN BIDEN'A GÖNDERME

Eski ABD Başkanı Donald Trump da, Biden'ın adını vermeden üstü kapalı şekilde hedef alarak yaptığı açıklamada "Bu trajedinin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi. Bu, acımızı daha da artırıyor ve anlaşılmasını daha da zorlaştırıyor" dedi.

"GÖREVDEN Mİ ALINMALI?"

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley de "Biden, Afganistan'a yaklaşımı sebebiyle istifa mı etmeli yoksa görevden mi alınmalı? Ama bunlar bizi 10 kat daha kötü olan Kamala Harris'le baş başa bırakır. Tanrım bize yardım et" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik, "Joe Biden'ın ellerine kan bulaştı. Biden başkomutan olmaya uygun değil" dedi.

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