Dünya Kadınların taleplerini dinliyoruz
ASYA

Kadınların taleplerini dinliyoruz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, hükümet henüz kurulmadığı için kadınların taleplerine cevap veremediklerini belirterek, “Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar” dedi. Mücahid, Katar, Türkiye ve BAE’den teknik ekiplerin havalimanını yeniden kullanıma hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Kadınların taleplerini dinliyoruz
Zabihullah Mücahid

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Mücahid, anayasayla ilgili soruya, “Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacak” cevabını verdi. Geçici hükümet kurulmasından söz eden Mücahid, “Böylece onu değiştirme ve iyileştirme fırsatı bulacağız. Bir sonraki hükümet, sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir” dedi.

Taliban Sözcüsü Mücahit: Hükümeti kurduğumuzda Türkiye'yi en güzel şekilde davet edeceğiz
OYNAT 09:48
Taliban Sözcüsü Mücahit: Hükümeti kurduğumuzda Türkiye'yi en güzel şekilde davet edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Afganistan için her alanda desteğe hazırız ancak oradan da bir kapı aranması gerekir' sözüne Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e verdiği röportajla cevap verdi. Söz konusu mesaj için hükümetin kurulmasını beklediklerini belirten Mücahit 'Sorumlular ve hükümet netleştikten sonra Türkiye'yi en güzel şekilde davet edeceğiz. Bizim için Türkiye'nin yeri çok ayrı. Yapılacak çok işler var' dedi.

BİRAZ SABREDİN

  • Ülkede Taliban’ın kontrolü ele almasından sonra hemen her gün Kabil’in çeşitli noktalarında kadın haklarının korunması için gösteriler düzenleniyor. Kadınların hak talepleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mücahid, “Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar” diye konuştu.

Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz Kabil'den bildirdi: Pençsir tamamen Taliban'ın kontrolünde değil
OYNAT 04:32
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz Kabil'den bildirdi: Pençsir tamamen Taliban'ın kontrolünde değil
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan Kabil'deki son gelişmeleri TVNET ekranlarına konuk olarak değerlendirdi. Yeni Taliban hükümetinde hiçbir eski simanın yer almayacağını söyleyen karagöz, Pençsir Eyaleti ile alakalı da önemli bilgiler verdi. Kamuoyuna yansıdığı gibi Pençsir eyaletinin tamamen Taliban'a geçmediğini söyleyen Karagöz, 'Pek çok stratejik noktanın hakimiyetinin Taliban'da olduğunu, kalan bölgeler için ise Taliban'ın sulh yoluyla çözüme kavuşturmaya çalıştığını aktardı.

ELÇİLİKLER AÇILSIN

Pençşir’de kontrolün sağlanmasıyla ülkede savaşın resmen sona erdiğini söyleyen Mücahid, hükümetle ilgili çalışmaların tamamlandığını, en kısa zamanda ilan edileceğini vurguladı. Afganistan’da kurulacak yeni devletin resmen tanınmasını beklediklerini dile getiren Mücahid, şunları kaydetti: “Bu tüm Afgan milletinin hakkıdır. Tüm devletlerin bize dostluk elini uzatmalarını ve büyükelçiliklerini açmalarını istiyoruz. Tüm dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz.”

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları Katar Emiri ile görüştü: Gündem Afganistan
DÜNYA
ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları Katar Emiri ile görüştü: Gündem Afganistan

Pencşir'deki yenilgi sonrası Ahmed Mesud: Direneceğiz
DÜNYA
Pencşir'deki yenilgi sonrası Ahmed Mesud: Direneceğiz

Türkiye Katar ve BAE havalimanında

  • Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mücahid, Katar, Türkiye ve BAE’den teknik ekiplerin havalimanını yeniden kullanıma hazırlamak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
4 yıl önce bir avuçla başladı, ücretsiz dağıttı: Meyve niyetine bile yenebilir

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

Lise öğrencileri yaptı

Lise öğrencileri yaptı

Araç TÜBİTAK'ın yarışlarında bir ilki gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.