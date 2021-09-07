Kadınların taleplerini dinliyoruz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Mücahid, anayasayla ilgili soruya, “Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacak” cevabını verdi. Geçici hükümet kurulmasından söz eden Mücahid, “Böylece onu değiştirme ve iyileştirme fırsatı bulacağız. Bir sonraki hükümet, sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir” dedi.

OYNAT 09:48 Taliban Sözcüsü Mücahit: Hükümeti kurduğumuzda Türkiye'yi en güzel şekilde davet edeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Afganistan için her alanda desteğe hazırız ancak oradan da bir kapı aranması gerekir' sözüne Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit yenisafak.com 'dan Taha Hüseyin Karagöz'e verdiği röportajla cevap verdi. Söz konusu mesaj için hükümetin kurulmasını beklediklerini belirten Mücahit 'Sorumlular ve hükümet netleştikten sonra Türkiye'yi en güzel şekilde davet edeceğiz. Bizim için Türkiye'nin yeri çok ayrı. Yapılacak çok işler var' dedi.

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BİRAZ SABREDİN

Ülkede Taliban’ın kontrolü ele almasından sonra hemen her gün Kabil’in çeşitli noktalarında kadın haklarının korunması için gösteriler düzenleniyor. Kadınların hak talepleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mücahid, “Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar” diye konuştu.

OYNAT 04:32 Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz Kabil'den bildirdi: Pençsir tamamen Taliban'ın kontrolünde değil Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan Kabil'deki son gelişmeleri TVNET ekranlarına konuk olarak değerlendirdi. Yeni Taliban hükümetinde hiçbir eski simanın yer almayacağını söyleyen karagöz, Pençsir Eyaleti ile alakalı da önemli bilgiler verdi. Kamuoyuna yansıdığı gibi Pençsir eyaletinin tamamen Taliban'a geçmediğini söyleyen Karagöz, 'Pek çok stratejik noktanın hakimiyetinin Taliban'da olduğunu, kalan bölgeler için ise Taliban'ın sulh yoluyla çözüme kavuşturmaya çalıştığını aktardı. BiP'te paylaş

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ELÇİLİKLER AÇILSIN

Pençşir’de kontrolün sağlanmasıyla ülkede savaşın resmen sona erdiğini söyleyen Mücahid, hükümetle ilgili çalışmaların tamamlandığını, en kısa zamanda ilan edileceğini vurguladı. Afganistan’da kurulacak yeni devletin resmen tanınmasını beklediklerini dile getiren Mücahid, şunları kaydetti: “Bu tüm Afgan milletinin hakkıdır. Tüm devletlerin bize dostluk elini uzatmalarını ve büyükelçiliklerini açmalarını istiyoruz. Tüm dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz.”

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