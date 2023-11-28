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Kana doymayan İsrail'de yeni katliam çığırtkanlığı: Netanyahu'ya 'savaş durursa hükümeti dağıtırız' tehdidi

Filistinlilere yönelik 7 Ekim'de başlattığı katliamlarını sürdüren İsrail'de yeni soykırımların çığırtkanlığına imza atıldı. Filistin karşıtı açıklamalarıyla bilinen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, terör devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini 'dağıtmakla' tehdit etti. X hesabından paylaşımda bulunan Gvir, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, hükümetin "dağılması" olarak niteledi.

23:51 - 28/11/2023 Salı
AA
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak niteledi.

Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir paylaşımında "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması." ifadesini kullandı.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.

Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı. Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmişti. Görüşmeler sonrası bu "insani ara" 2 gün daha uzatılmıştı.



#İsrail
#Gazze
#Saldırı
#Itamar Ben-Gvir
#Binyamin Netanyahu
#Koalisyon Hükümeti
#Dağılma
#Tehdit
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