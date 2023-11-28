Kana doymayan İsrail'de yeni katliam çığırtkanlığı: Netanyahu'ya 'savaş durursa hükümeti dağıtırız' tehdidi

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı. Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.