Dünya Kanadada Kral Charlesa isyan 14 milletvekili bağlılık yeminini reddetti
AMERİKA

Kanada'da Kral Charles'a isyan: 14 milletvekili bağlılık yeminini reddetti

1980 ve 1995'te Kanada'nın geri kalanından ayrılmak için iki kez başarısız referandum düzenleyen ve çoğunlukla Fransızca konuşan Quebec'te Krala isyan bayrağı açıldı. Quebec eyaletinde 3 Ekim'de seçilen 11 Quebec Solidarity partisi üyesi, geçen hafta kendilerinin de yemin etmeyi reddedeceklerini söyleyen Parti Quebecois'in üç üyesine katıldı. 14 milletvekili, Kanada Anayasası'na göre belirlenen yemin metnindeki Kral 3. Charles'a bağlılık ifadelerini çıkarıp, sadece Quebec halkına bağlılık yemini etti.

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Haber Merkezi Diğer
Kanadada Kral Charlesa isyan: 14 milletvekili bağlılık yeminini reddetti
Kral 3. Charles

1980 ve 1995'te Kanada'nın geri kalanından ayrılmak için iki kez başarısız referandum düzenleyen ve çoğunlukla Fransızca konuşan Quebec'te Krala isyan bayrağı açıldı.

Quebec eyaletinde 3 Ekim'de seçilen 11 Quebec Solidarity partisi üyesi, geçen hafta kendilerinin de yemin etmeyi reddedeceklerini söyleyen Parti Quebecois'in üç üyesine katıldı. 14 milletvekili, Kanada Anayasası'na göre belirlenen yemin metnindeki Kral 3. Charles'a bağlılık ifadelerini çıkarıp, sadece Quebec halkına bağlılık yemini etti.

Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin anlamlı ve samimi olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye yemin etmeye asla rıza göstermediğini kaydetti.

Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon

Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon

"BU YEMİN BİR DELİ GÖMLEĞİ"

St-Pierre Plamondon, milletvekilliği yemininin "Quebec halkının seçilmiş her temsilcisini ikiyüzlülüğe mahkum ettiğini" ifade ederek, "Bu yemin; bütün partilerden seçilenleri, inanmadıkları bir şeye ve dolayısıyla yalan yere yemin etmeye, sözünün değerini lekelemeye ve bunu ilk eylemde yurttaşların temsilcisi olarak yapmaya zorlayan bir deli gömleği" dedi.

Quebec’in bağımsız bir devlet olmasını savunan Quebec Solidarity üyesi 11 milletvekili de, içeriğinde Kral'a bağlılık ifadeleri bulunan yemini etmeyi reddetti.

Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois

Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois

OY KULLANMALARINA İZİN VERİLMEYECEK

Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois, kendisine parti üyelerinin yasama meclisine girmelerine, tartışmalara katılmalarına veya oy kullanmalarına izin verilmeyeceğini, ancak yasama görevlerine ve maaşlarına erişebileceklerinin söylendiğini duyurdu.

KRALİYETE SADAKAT İSTENİYOR

Kanada Anayasası’na göre, tüm eyalet yasama meclislerinin ve federal parlamento üyelerinin göreve başlamadan önce kraliyete sadakat ifadelerinin de bulunduğu bir metinle yemin etmeleri gerekiyor.

Quebec eyalet yasaları, eyalet parlamentosuna seçilenlerin, kraliyete sadakatin yanısıra Quebec halkına da ikinci bir yemin ile bağlılık bildirmelerini zorunlu kılıyor.

BAĞIMSIZLIK TALEBİ YÜKSELİŞTE

Kanada genelinde, eski İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından başlayan monarşi karşıtı söylemler, Quebec eyaletindeki ayrılıkçı politikacıların gündemindeki tazeliğini korumaya devam ediyor.

Kanada'da her yıl geleneksel olarak yapılan ankette son olarak geçen yıl Kanadalıların yüzde 45'inin, ülkeyi Kraliçe yerine seçilmiş bir devlet başkanının yönetmesini tercih ettikleri ortaya çıkmıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı
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İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı

Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı: Bizzat kendi seçti
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İngiltere tahtında 70 yıl kalan Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından hem monarşide hem de ülkede çeşitli değişimler yaşanıyor.
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Kral Charles'ın sembolünde adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.
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YAS DÖNEMİNİN ARDINDAN KULLANILACAK

Yas döneminin sona ermesiyle Kral Charles’ın sembolü kullanılmaya başlanacak.

Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak.
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Sembolün İskoç tacını temsil eden ayrı bir versiyonu da olacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek.
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İngiltere’de hala Kraliçe Victoria, 7. Edward, 5. George, 6. Ve 7. George sembollerini taşıyan posta kutuları kullanılıyor. Şu anda toplam posta kutularının yüzde 60 kadarını oluşturan 70 bin posta kutusunda Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolü var. 1936’ta tahttan feragat eden 8. Edward’dan ise geriye sadece 170 posta kutusu kaldı.
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Kraliyet Posta Kurumu Royal Mail, yapım aşamasındaki ve kurulmaya hazır posta kutularında yine Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolünün yer alacağını açıkladı.

Kamu binalarında ise sembolün ne zaman değişeceği, kurumların kendilerine bırakıldı.
Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı: Bizzat kendi seçti
İngiltere tahtında 70 yıl kalan Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından hem monarşide hem de ülkede çeşitli değişimler yaşanıyor. Kral 3. Charles'ın hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı. Sembol, birçok tasarımın arasından Kral Charles tarafından bizzat seçildi.
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