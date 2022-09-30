Dünya İngiltere Kralı 3 Charlesın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı
AVRUPA

İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar hazırlandı.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı
Paraların üzerinde Kral Charles’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in aksine, diğer İngiltere kralları gibi taçsız hali yer aldı.

BBC'nin haberine göre, yeni kralın portesinin bulunduğu madeni paraların, birkaç hafta içinde dolaşıma girmesi bekleniyor.

İngiliz heykeltıraş Martin Jennings'in yaptığı portrenin kullanıldığı madeni paralardan ilk olarak 50 penilikler basıldı.

Paraların üzerinde Kral Charles’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in aksine, diğer İngiltere kralları gibi taçsız hali yer aldı.

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İngiliz Darphanesi, gelecek haftadan itibaren 50 penilerin koleksiyoncular için satışa çıkarılacağını, yıl sonundan önce de genel kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinin bulunduğu madeni paraların tedavülden kaldırılmayacağı; yeni paralarla kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

Charles’ın portresinin, gelecek yılın başından itibaren 1 peniden 2 sterline kadarki tüm madeni paralara basılacağı kaydedildi.

Kral 3. Charles 73 yaşında tahta geçti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.

Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı: Bizzat kendi seçti
FOTOĞRAF 7
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İngiltere tahtında 70 yıl kalan Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından hem monarşide hem de ülkede çeşitli değişimler yaşanıyor.
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Yeni hükümdarın sembolü Kral 2. Elizabeth’in \"E II R\" sembolünün yerini alacak.
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Kral Charles'ın sembolünde adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.
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YAS DÖNEMİNİN ARDINDAN KULLANILACAK

Yas döneminin sona ermesiyle Kral Charles’ın sembolü kullanılmaya başlanacak.

Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak.
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Sembolün İskoç tacını temsil eden ayrı bir versiyonu da olacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek.
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İngiltere’de hala Kraliçe Victoria, 7. Edward, 5. George, 6. Ve 7. George sembollerini taşıyan posta kutuları kullanılıyor. Şu anda toplam posta kutularının yüzde 60 kadarını oluşturan 70 bin posta kutusunda Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolü var. 1936’ta tahttan feragat eden 8. Edward’dan ise geriye sadece 170 posta kutusu kaldı.
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Kraliyet Posta Kurumu Royal Mail, yapım aşamasındaki ve kurulmaya hazır posta kutularında yine Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolünün yer alacağını açıkladı.

Kamu binalarında ise sembolün ne zaman değişeceği, kurumların kendilerine bırakıldı.
Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı: Bizzat kendi seçti
İngiltere tahtında 70 yıl kalan Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından hem monarşide hem de ülkede çeşitli değişimler yaşanıyor. Kral 3. Charles'ın hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı. Sembol, birçok tasarımın arasından Kral Charles tarafından bizzat seçildi.


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