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Kanada'da resmi olmayan sonuçlara göre Liberal Parti seçimi önde götürüyor

Kanada'da resmi olmayan sonuçlara göre Liberal Parti seçimi önde götürüyor

09:0429/04/2025, Salı
AA
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Kanadalı seçmenler, sonuçları heyecanlan takip ediyor.
Kanadalı seçmenler, sonuçları heyecanlan takip ediyor.

Kanada'daki genel seçimde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ise ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 48,1 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.


Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 42 oyla ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 7 oyla üçüncü sırada yer alıyor.

Eski Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'te devraldığı görevinden istifa ederek bayrağı 14 Mart'ta devrettiği Liberal Parti lideri Carney, son anketlere göre sandıktan zaferle çıkması beklenen en güçlü aday olarak görülüyor.



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