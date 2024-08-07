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Dünya

Kanada'dan dikkat çeken karar: İsrail'deki diplomatların ailelerini tahliye edecek

Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerini olası İran misillemesi nedeniyle tahliye ederek Ürdün'e gönderecek.

09:51 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.
Birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerinin yarın Ürdün'e geçeceği belirtildi.


Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin tahliye kararına ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığını bilgilendirdiği ifade edildi.


Tahliye kararının bölgede kötüleşen güvenlik ve İran'ın olası misillemesi nedeniyle alındığı kaydedildi.


Hamas Siyasi Büro Başkanı şehit İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.


İran ve Hamas saldırının arkasında katil İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.


Tahran'ın olası misillemesi nedeniyle birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.



#Kanada
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#Tel Aviv
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