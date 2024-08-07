Kanada'dan dikkat çeken karar: İsrail'deki diplomatların ailelerini tahliye edecek

İsrail sitesi +972 Magazine, İsrail ordusunun Bilgi İşlem ve Bilgi Sistemleri Merkezi biriminin komutanı olan albayın verdiği "İsrail ordusu için bilişim" konferansının ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtlara göre İsrail ordusu Amazon'un bulut hizmetini Gazze nüfusu hakkında gözetim bilgilerini depolamak için kullanıyor. İsrail, 7 Ekim sonrasında askeri saldırıların hedeflerini belirlemek için bu bulutta yer alan verilerden faydalanıyor. İsrail ayrıca Google ve Microsoft'tan da yapay zeka desteği aldı.