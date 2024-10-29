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Karaçi kırmızı beyaz: Sembol binalarda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Karaçi kırmızı beyaz: Sembol binalarda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

22:1129/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Karaçi'deki Frere Hall Türk Bayrağı'nın renkleriyle aydınlatıldı.
Karaçi'deki Frere Hall Türk Bayrağı'nın renkleriyle aydınlatıldı.

Pakistan'ın en büyük şehri Karaçi'deki sembol yapılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Karaçi'nin sembol binalarından Frere Hall ve Clifton'daki ünlü Teen Talwar Kavşağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz renklere büründü.

Karaçi Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada
"Belediye Başkanı Murtaza Wahab Siddiqui 29 Ekim'de kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerini iletiyor. Bu vesileyle KMC, Türk dostlarımıza birlik ve kardeşlik duygusunu göstermek amacıyla Frere Hall'u Türk bayrağı renkleriyle aydınlatırken, Clifton'daki ünlü Teen Talwar Kavşağı'nı da Türk bayrağı renkleriyle özel olarak aydınlattı"
ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yarınlara kavuşmak için aşmamız gereken az sayıda engel kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde çok büyük fedakarlıklar yaparak nice sinsî oyunları ve tuzakları bozarak nice hain saldırıları boşa çıkartarak gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz.Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı" ifadelerini kullandı.


#Pakistan
#Karaçi
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı

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