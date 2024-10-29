Karaçi kırmızı beyaz: Sembol binalarda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Karaçi'deki Frere Hall Türk Bayrağı'nın renkleriyle aydınlatıldı.
Pakistan'ın en büyük şehri Karaçi'deki sembol yapılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
Karaçi'nin sembol binalarından Frere Hall ve Clifton'daki ünlü Teen Talwar Kavşağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz renklere büründü.
Karaçi Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada
"Belediye Başkanı Murtaza Wahab Siddiqui 29 Ekim'de kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerini iletiyor. Bu vesileyle KMC, Türk dostlarımıza birlik ve kardeşlik duygusunu göstermek amacıyla Frere Hall'u Türk bayrağı renkleriyle aydınlatırken, Clifton'daki ünlü Teen Talwar Kavşağı'nı da Türk bayrağı renkleriyle özel olarak aydınlattı"
ifadeleri kullanıldı.
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