Karadağ ekonomisi büyüyor gayrimenkul yatırımları yoğunlaşıyor

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Karadağ'ın gayrimenkul piyasasının yazlık ev yatırımcıları ve bölgeye taşınmak isteyen uluslararası alıcıların talebiyle canlandığını anlatan Şahin, "Ülkenin 295 kilometrelik sahil şeridi, Karadağ'ı sadece turistlerin değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımcılarının da tercih ettiği bir destinasyon haline getiriyor. İstikrarlı ekonomisi ve stratejik konumu sayesinde Karadağ'ın emlak pazarının gelecekte daha da büyüyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.





Ülkenin gayrimenkul piyasasını değerlendirerek yatırımcılar için avantajlarını dile getiren Şahin, "2023 Karadağ'da emlak yatırımı yapmak için en uygun zaman dilimlerinden biri. Birkaç gün içinde tamamlanabilen işletme kayıt süreci, yabancı ve yerli yatırımcıların aynı koşullara tabi tutulması, düşük kurumlar vergisi oranları, genç ve dinamik işgücünün bulunduğu çalışma ortamı, istikrarlı ekonomiden kaynaklanan güvenli iş ortamı ve Karadağ'ı önemli Avrupa ülkelerine bağlayan altyapısı yer alıyor. Ayrıca gayrimenkul fiyatlarının İspanya, İtalya gibi diğer Akdeniz destinasyonlarına kıyasla nispeten uygun olması, daha düşük giriş maliyetle uzun vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için bölgeyi cazip bir seçenek haline getiriyor" ifadelerini kullandı.





Karadağ hükümetinden uluslararası gayrimenkul yatırımcılarına teşvik





Karadağ hükümetinin, uluslararası gayrimenkul yatırımcıları teşvik ederek bu ilgiyi desteklediğini ifade eden Şahin, “Karadağ hükümeti, emlak piyasasını iyileştirmek adına yatırımları teşvik eden politikalar uyguluyor. Tüm yabancı yatırımcılar, yerel yatırımcılarla aynı devlet teşviklerinden yararlanabiliyor. Bu da yatırımcıların pazara girmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca, hükümet uluslararası yatırımcılara mülk haklarını güvence altına alan destekler sunuyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde de yabancılara oturum izni dahi veriyor. Ayrıca bölgenin ekonomik koşullarından yararlanmak için şirket kurmak isteyenlere de birçok avantaj sunuyor" dedi.

“Karadağ'da şirket kuranlar Schengen ve ABD vizesini daha kolay alıyor"





Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında birinci sırada yer aldığının altını çizen Şahin, “Karadağ'da şirket kurmak, birçok Avrupa ülkesine göre daha kolay. Bu bölgede şirket kuracak yatırımcının Karadağ'da yaşaması zorunlu değil. Aynı zamanda fatura kesme, dükkan açma gibi mecburiyetleri de yok. Yatırımcılar, oturum kartı üzerinden çok kolay bir şekilde Schengen ve ABD vizesi de alabiliyor" diye konuştu.

“Türk yatırımcılar gayrimenkul yatırımı sürecine eşlik edecek güvenilir partnerler arıyor"



