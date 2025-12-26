Karakutuyu tarafsız ülke açacak

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor. Libya Ulaştırma Bakanlığı, son gelişmeleri takip etmek üzere Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet yolladı. Bu heyet, elde ettiği ayrıntılı raporu Libya makamlarına sunacak. Dün Türkiye öncülüğünde yapılan olay yeri incelemesine, Fransa ve Libya'dan gelen heyet de eşlik etti. 3 ülkenin heyeti, olayın nedenini tüm boyutlarıyla araştıracak. Olaya ilişkin ilk ön raporu, olay yerinde inceleme yapan Türkiye, Fransa ve Libyalılardan oluşan bu heyet hazırlayacak.





4 ÜLKE İNCELEYEMEZ

Sivil Havacılık Kanunu gereği, olaya ilişkin inceleme, kazaya dahil olmayan bir ülke tarafından yapılacak. Uçağın menşei Fransa olduğu için Fransa, içinde Libya heyeti olduğu için Libya, Türkiye sınırları içinde düştüğü için Türkiye ve uçak motoru ABD'ye ait olduğu için ABD dışındaki ülkelerden biri, tarafsız olarak inceleme yapacak. Türkiye'de hazırlanan ön rapor ve uçağın enkazından toplanan parçalar ya söz konusu ülkeye gönderilecek ya da o ülkenin heyeti Türkiye'ye gelerek inceleyecek.





Son bakımda hangi parçalar değişti?

Libyalı askeri heyetin öldüğü uçak kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma derinleştirildi. Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ziyaret etti.

Libyalı heyete soruşturmaya ilişkin bilgi verildi. 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

* Uçağın düştüğü bölge güvenlik çemberine ve koruma altına alındı. Kazanın en kritik delili sayılan karakutu başta olmak üzere tüm enkaz parçaları muhafaza altında.

* Savcılık, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla teknik bilirkişilerden rapor istedi. Uçağın son bakımlarını gerçekleştiren personelin sorumluluğu ve olası kusurları, bakımda uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığı araştırılıyor.

* Kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi ve toksikoloji testleri yapılıyor. Pilotların kazadan önceki sürecine de ayrıca mercek tutuluyor. Mürettebatın uyku düzenlerinden yedikleri yemeklere, alkol veya ilaç kullanımından psikolojik durumlarına kadar her ayrıntı titizlikle araştırılıyor.

* Soruşturma kapsamında havaalanındaki kamera kayıtlarına el konuldu, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları dosyaya dahil edildi.

* Kazada yakıt kirliliği veya yanlış yakıt kullanımı ihtimaline karşı hem yakıt tankerinden hem de uçak enkazından numuneler alındı.

Kazanın yapısal bir arıza veya tasarım hatasından kaynaklandığının tespiti halinde sorumluluk zinciri genişletilecek.





İlk buraya çarptı

Uçağın düştüğü bölgenin havadan çekilmiş fotoğraflarında, kazanın izi net şekilde görülüyor. Uçağın düşmeden evvel arazideki yüksek bir tepeye sürterek geçtiği anlaşılıyor. Topraktaki derin yarık, bunun delili. Parçalanma, çakılıp patlamadan önce tam da o anda başlamış. Çünkü derin izin bulunduğu alanın önündeki düzlük, uçağa ait parçalarla dolu.



