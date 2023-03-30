Karar büyük sevinçle karşılandı: Azerbaycan Filistin'de diplomatik temsilcilik açacak

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek Azerbaycan'ın Filistin'de diplomatik temsilcilik açma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliki, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Ramallah'taki bakanlık merkezinde bir araya geldi.

Bakanlar görüşmede Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile İsrail'in ihlallerini ele aldı.

Azerbaycan'dan Filistin'de diplomatik temsilcilik açma kararı

Bayramov, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın iki devletli çözüm seçeneğini ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğine ifade etti.

Ayrıca Bayramov, Azerbaycan'ın Filistin'de yıl içerisinde bir diplomatik temsilcilik açacağını söyledi.

Filistinli Bakan Maliki ise, "İsrail, Apartheid rejimi ve ırkçılığa dayanan sömürgeci, yerleşimci işgal projesini sürdürüyor." dedi.

"İkili ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor"

Bayramov'un diplomatik temsilciliğin açılışı için yapacağı ziyareti beklediğini belirten Maliki, "Bu karar Azerbaycan Cumhuriyeti ile kültür, turizm, eğitim, bilimsel araştırma ve kalkınma gibi birçok alanda işbirliğini artırmakta ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak çıkar alanlarında güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır." dedi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinen Maliki, Azerbaycan'ın ülkesinde açma kararı aldığı diplomatik temsilciliğin büyükelçilik düzeyine yükseltilmesini umduğunu da kaydetti.

Maliki, Filistin ile Azerbaycan’ın kardeşlik ve dostluğa dayalı ilişkilere, halklarının benzer tarihi, dini ve kültürel değerlere sahip olduğunu sözlerine ekledi.







