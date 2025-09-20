Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Katar İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Katar İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

17:4220/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi
Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Katar, İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'ya düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) resmi bir mektup gönderdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar'a düzenlediği ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak Doha yönetimi uluslararası platformlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Doha yönetimi bu bağlamda ICAO Konsey Başkanı'na resmi bir mektup gönderdi.

Katar'ın ICAO Daimi Temsilcisi İsa Abdullah el-Maliki'nin ilettiği mektupta, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının, Katar'ın egemenliğine ve Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'na (Chicago Konvansiyonu) yönelik açık bir ihlal olduğu ve Katar'ın uluslararası hukuk kapsamındaki tüm haklarını saklı tuttuğu ifade edildi.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.



#ICAO
#israil
#Katar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?