Katar'dan Gazze'deki Müslümanlara 50 konutluk yardım

Katar Hayır Kurumu'nun (Qatar Charity), İsrail'in 2014 yılında düzenlediği saldırılarda büyük tahribat yaşayan Gazze Şeridi'nin yeniden imarı kapsamında inşa ettiği 50 konutu sahiplerine teslim ettiği bildirildi.

Katar Hayır Kurumunun Gazze ofisi müdürü Muhammed Ebu Halub, yaptığı açıklamada, Gazze'de 50 konuttan oluşan "Zafer Kulesi" isimli binanın inşasının tamamlanarak, İsrail'in 2014 yılında düzenlediği saldırılarda yerlerinden edilmiş hak sahibi ailelere teslim edildiğini belirtti.

Filistinlilere yapılan bu tür desteklerin devam edeceğini ifade eden Halub, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katar halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Katar ve halkına teşekkür

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan da Katar Hayır Kurumunun Gazze Şeridi'ni yeniden yapılandırma ve altyapıyı geliştirme konusundaki hizmetlerinden övgüyle bahsederek, Katar ve halkına Filistinlilere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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Katar Hayır Kurumu ile Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının iş birliği içinde inşa edilen 50 konutun toplam maliyetinin 2,2 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.