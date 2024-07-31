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Katil Devlet İsrail'in Savunma Bakanından ilk açıklama: Savaş istemiyoruz tüm olasılıklara hazırız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırılar sonrası, "her türlü olasılıklara hazır" olduklarını ifade etti.

14:18 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:23 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, "Arrow-3" isimli hava savunma sistemi bataryasının bulunduğu bir bölgeyi ziyaret ederek İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, savaş istemediklerini iddia eden Gallant, "her türlü olasılıklara hazır olduklarını" dile getirdi.



İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef almıştı. İsrail ordusu, saldırıda Şükür'ün öldürüldüğünü duyururken, Hizbullah bu haberi doğrulamadı.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de bu sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti. İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminden suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#Hizbullah
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