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Katil İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmazken; İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

16:43 - 27/05/2024 Monday
AA
Refah Sınır Kapısı
Refah Sınır Kapısı

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi.


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



#İsrail
#Mısır
#Refah
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