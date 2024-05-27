Katil İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İsrail'in, Refah'taki çadır kente düzenlediği ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği katliama yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail milletvekili Cassif, "Refah'ta katliam. Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye." ifadelerini kullanırken Avrupa Parlamentosu Fransız Milletvekili Manon Aubry ise "İsrail'in Refah'ta bilerek hedef aldığı insani yardım kampındaki görüntüler dayanılmaz. İsrail'e yaptırım uygulamamız için daha ne kadar katliam olması gerekiyor?'' dedi.