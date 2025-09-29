Yeni Şafak
Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 17 kişiyi gözaltına aldı: BM bünyesindeki sağlık merkezini kapattı

09:5129/09/2025, Pazartesi
AA
İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 17 Filistinliyi gözaltına aldı ve Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık merkezini kapattı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail askerleri Celzun'da evlerine zorla girerek arama yaptığı 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Celzun kampında UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini kapatan İsrail ordusu sonrasında kamptan çekildi.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesinde İsrail askerleri evlerine baskın düzenlediği 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile 18 yaşındaki kuzeni Mahmud es-Sarsur'u da gözaltına aldı.

İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

El Halil'de İsrail askerlerinin kent ve çevresindeki beldelerin girişine çok sayıda askeri kontrol noktası kurup ana yolları trafiğe kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde de İsrail askerleri, evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Nablus'taki hedefinde Asker el-Kadim Mülteci Kampı vardı. Kampa baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde İsrail ordusu, buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'a bağlı Burka beldesinde Filistinlilerin evlerine ateş açtı.

Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, gaspçı İsraillilerin Burka'nın merkezine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin evlerine ateş açtığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.




