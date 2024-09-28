Katil İsrail'in saldırılarından kaçıyorlar: Lübnan'da 200 binden fazla kişi yerinden edildi

Gazze kasabı Netanyahu, Lübnan'ın 85 ton bomba ile bombalanmasının talimatını BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya çıkmadan dakikalar önce kaldığı otelden verdi. Kuruluş amacı 'sözde' uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında dostane ilişkileri desteklemek olan BM ise soykırımcı İsrail'i durduracak herhangi bir adım atmadı. Soykırımcı Netanyahu, Gazze'deki işgaliyle ve kurtaramadığı rehineler sebebiyle ülkesinde çıkan isyanı diğer ülkelere saldırarak bastırmaya çalışıyor. Bölgesel krizi ve 3. Dünya savaşı riskini tırmandıran İsrail, hamisi ABD'nin desteğiyle Orta Doğu üzerindeki hakimiyetini arttırmak için her türlü savaş ve insan hakları hukukunu çiğnemeye devam ediyor.