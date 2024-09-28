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Katil İsrail'in saldırılarından kaçıyorlar: Lübnan'da 200 binden fazla kişi yerinden edildi

Katil İsrail'in saldırılarından kaçıyorlar: Lübnan'da 200 binden fazla kişi yerinden edildi

20:2828/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
AA
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Katil İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor.
Katil İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 200 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi. Grandi, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmak için her iki hükümetle de koordineli olarak yardım operasyonlarının sürdürüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'da yaşayan 50 binden fazla Lübnanlı ve Suriyelinin, İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Suriye'ye geçtiğini belirten Grandi,
"200 binden fazla kişi Lübnan içinde yerinden edildi."
ifadesini kullandı.
Grandi, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmak için her iki hükümetle de koordineli olarak yardım operasyonlarının sürdürüldüğünü belirtti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında bin 30 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere bin 30 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Gazze kasabı Netanyahu BM'de konuşma yapmaya giderken Beyrut'un vurulma emrini verdi

Gazze kasabı Netanyahu, Lübnan'ın 85 ton bomba ile bombalanmasının talimatını BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya çıkmadan dakikalar önce kaldığı otelden verdi. Kuruluş amacı 'sözde' uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında dostane ilişkileri desteklemek olan BM ise soykırımcı İsrail'i durduracak herhangi bir adım atmadı. Soykırımcı Netanyahu, Gazze'deki işgaliyle ve kurtaramadığı rehineler sebebiyle ülkesinde çıkan isyanı diğer ülkelere saldırarak bastırmaya çalışıyor. Bölgesel krizi ve 3. Dünya savaşı riskini tırmandıran İsrail, hamisi ABD'nin desteğiyle Orta Doğu üzerindeki hakimiyetini arttırmak için her türlü savaş ve insan hakları hukukunu çiğnemeye devam ediyor.


#Birleşmiş Milletler
#İsrail
#Lübnan

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