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Katil Netanyahu ve ortağı Biden'den Gazze'de ateşkes görüşmesi

Terör devleti İsrail ile onun eli kanlı ortağı ABD arasında 'ateşkes' görüşmesi gerçekleşti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Siyonist devletin Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Biden ile Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes görüşmelerini, esirlerin durumunu ve bölgede tansiyonun düşürülmesi yolundaki diplomatik çabaları değerlendirdiği belirtilirken görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

23:29 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili devam eden müzakereleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

Katil ile ortağından 'ateşkes' görüşmesi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de dahil olduğu görüşmede Biden ile Netanyahu, Gazze'de ateşkes görüşmelerini, esirlerin durumunu ve bölgede tansiyonun düşürülmesi yolundaki diplomatik çabaları değerlendirdi.

Söz konusu görüşmenin detaylarına ilişkin Beyaz Saray'dan ikinci bir açıklama yapılması bekleniyor.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.



#Ateşkes
#ABD
#Gazze
#İsrail
#Joe Biden
#Binyamin Netanyahu
#Telefon Görüşmesi
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