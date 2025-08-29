Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katliam yapacaklar: Soykırım ordusu İsrail Gazze'ye saldırının ilk aşamalarının başladığını duyurdu

Katliam yapacaklar: Soykırım ordusu İsrail Gazze'ye saldırının ilk aşamalarının başladığını duyurdu

13:2329/08/2025, Cuma
G: 29/08/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terör devleti İsrail, Gazze saldırılarının ilk aşamasının başladığını duyurdu.
Terör devleti İsrail, Gazze saldırılarının ilk aşamasının başladığını duyurdu.

Katil İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladığını, şu anda kentin dış kesimlerinde büyük bir güçle operasyon yürüttüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentine işgal saldırılarının "ön hazırlıklarına başladığını" duyurdu.


Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine yönelik işgal hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.


SOYKIRIM YAPACAKLAR

Açıklamada, Gazze'de Hamas'a yönelik "ağır darbeler indirdiklerini" iddia eden Adraee, "savaşın bir sonraki aşamasına geçmek için çatışmaların sürdüğünü" belirtti.


Adraee, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış kesimlerinde yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memurun 2026 ve 2027 zam oranları belli oldu: En az 57 bin TL ödenecek