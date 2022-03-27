Kayıplar artmadan ‘onurlu çıkış’

Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin tesisi için Ankara’da ve ardından NATO Liderler Zirvesi’nde önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, arabuluculuk diplomasisini hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘Onurlu çıkış’ önerisi taraflar arasındaki mevcut durumun daha kötüye gitmeden ve savaştaki kayıplar artmadan liderlerin barış masasına oturmalarına işaret ediyor.

Vladimir Putin

NATO-RUSYA GERİLİMİNDE TIRMANMA

Brüksel dönüşü Ukrayna Cumhurbaşkanın Volodimir Zelenski ile telefonda görüşen Erdoğan, yakın zamanda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı. NATO Liderler Zirvesi’nde üye ülkeler Türkiye’ye barışın tesisi için sunduğu çabalar konusunda teşekkür ederken, Türkiye’nin barış ve denge politika önerilerine karşılık NATO ülkelerinin çoğunluğu yaptırımlarla Rusya üzerinde kurulan baskıların arttırılmasını istedi. Zirve nezdinde ülkeler yeni yaptırım kararları açıklarken, sonuç bildirgesi de NATO-Rusya gerilimini daha da tırmandırdı.

KRİTİK KAVŞAK

Onurlu çıkış çağrısının, NATO zirvesinden önce Erdoğan’ın telefon diplomasisini sürdürürken Ankara’da benimsendiği öğrenildi. Erdoğan, Brüksel dönüşü yaptığı açıklamalarda, Zelenski’yi barış masasını destekleyen tutumu ve Donbas konusunda referandum önerisi dolayısıyla yürüttüğü ‘akıllı liderlikten’ ötürü kutlarken, Putin’e ‘onurlu çıkış’ önerdi ve “Artık barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın” çağrısı yaptı. Ankara kulislerinde geçtiğimiz hafta başından itibaren konuşulan söz konusu öneri, NATO-Rusya arasındaki tırmanmanın arttırdığı endişeler dahilinde barış için kritik bir kavşakta getirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan

Volodimir Zelenski

Erdoğan’ın gündeme getirdiği “Onurlu çıkış” önerisi, sahada durum daha kötüye gitmeden ve kayıplar artmadan liderlerin barış masasına oturmalarına işaret ediyor. Öneri, gelinen aşamada savaşın maliyetinin çok büyük olacağı uyarısını da içinde barındırıyor. Onurlu çıkış konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksi’nin “Donbas için referandum” önerisini “akıllı liderlik” olarak nitelemesi, Putin’e barış masasında bu öneri üzerinden tartışılabileceği mesajı olarak değerlendiriliyor. Halen Beyaz Rusya’da 6 madde üzerinde yürütülen teknik müzakerelerde, ilk 4 maddede belirli mesafe alınırken Donbas ve Kırım’ın statüsünü belirleyen 5 ve 6. Maddelerde ise uzlaşmazlık devam ediyor. Ankara, bu iki konunun farklı formüllerle müzakere edilebileceği inancında. Bu önerilerin başında da referandum seçeneği geliyor.

İhtiyatlı yakınlaşma

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında Beyaz Rusya’daki teknik görüşmelerde ilk 4 madde konusunda kaydedilen ilerlemeye karşı da ‘ihtiyatlı iyimser’ yaklaşıyor. Söz konusu maddeler;

olarak sıralanıyor.

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