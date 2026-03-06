Kazakistan’da yeni anayasa taslağı açıklandı

Kazakistan’da devlet yönetim sisteminde ve vatandaş haklarında değişiklikler öngören yeni anayasa taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Taslak metinde tek kanatlı parlamento yapısına geçiş, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının kurulması ve kişisel verilerin anayasal güvence altına alınması gibi maddeler yer alıyor.
Kazakistan'ın yeni anayasa taslağına göre, ülkenin yönetim mekanizmasında bir dizi yapısal değişikliğe gidiliyor. Açıklanan taslakta öne çıkan maddeler şu şekilde sıralandı:
Tek kanatlı "kurultay" sistemi
Taslağa göre, mevcut parlamento yapısının yerine 145 milletvekilinden oluşan tek kanatlı bir Parlamento, yani "Kurultay" kurulması öngörülüyor. Nispi temsil esasına dayalı seçim sistemiyle belirlenecek olan milletvekillerinin görev süresi 5 yıl olacak.
Ayrıca "Kazakistan Halk Konseyi" adıyla yeni bir ulusal diyalog platformu oluşturulması planlanıyor. Kazakistan Halkları Asamblesi ve Ulusal Kurultay’ın işlevlerini devralacak olan bu konsey; halkın çıkarlarını temsil eden ve yasama girişimi hakkına sahip en yüksek danışma organı olarak tanımlanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı
Taslaktaki bir diğer düzenleme ise "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" (Vice President) makamının ihdas edilmesi. Bu makam, Cumhurbaşkanı adına yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren siyasi, bilimsel ve kültürel kuruluşlarla iş birliğini yürütecek.
Öte yandan, taslakta avukatlık mesleğine ilişkin özel bir anayasa hükmü ilk kez yer alırken, fikri mülkiyet haklarının korunması da anayasal kapsama alınıyor.
Vatandaş haklarına ilişkin düzenlemeler
Taslak metinde vatandaşların hak ve özgürlüklerine ilişkin belirlenen anayasal maddeler ise şunlar: