Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kazakistan’da yeni anayasa taslağı açıklandı

Kazakistan’da yeni anayasa taslağı açıklandı

14:396/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kazakistan'da devlet yönetim sisteminde ve vatandaş haklarında önemli değişiklikler öngören yeni anayasa taslağı kamuoyuyla paylaşıldı.
Kazakistan'da devlet yönetim sisteminde ve vatandaş haklarında önemli değişiklikler öngören yeni anayasa taslağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kazakistan’da devlet yönetim sisteminde ve vatandaş haklarında değişiklikler öngören yeni anayasa taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Taslak metinde tek kanatlı parlamento yapısına geçiş, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının kurulması ve kişisel verilerin anayasal güvence altına alınması gibi maddeler yer alıyor.

Kazakistan'ın yeni anayasa taslağına göre, ülkenin yönetim mekanizmasında bir dizi yapısal değişikliğe gidiliyor. Açıklanan taslakta öne çıkan maddeler şu şekilde sıralandı:

Tek kanatlı "kurultay" sistemi

Taslağa göre, mevcut parlamento yapısının yerine 145 milletvekilinden oluşan tek kanatlı bir Parlamento, yani "Kurultay" kurulması öngörülüyor. Nispi temsil esasına dayalı seçim sistemiyle belirlenecek olan milletvekillerinin görev süresi 5 yıl olacak.

Ayrıca "Kazakistan Halk Konseyi" adıyla yeni bir ulusal diyalog platformu oluşturulması planlanıyor. Kazakistan Halkları Asamblesi ve Ulusal Kurultay’ın işlevlerini devralacak olan bu konsey; halkın çıkarlarını temsil eden ve yasama girişimi hakkına sahip en yüksek danışma organı olarak tanımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı

Taslaktaki bir diğer düzenleme ise "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" (Vice President) makamının ihdas edilmesi. Bu makam, Cumhurbaşkanı adına yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren siyasi, bilimsel ve kültürel kuruluşlarla iş birliğini yürütecek.

Öte yandan, taslakta avukatlık mesleğine ilişkin özel bir anayasa hükmü ilk kez yer alırken, fikri mülkiyet haklarının korunması da anayasal kapsama alınıyor.

Vatandaş haklarına ilişkin düzenlemeler

Taslak metinde vatandaşların hak ve özgürlüklerine ilişkin belirlenen anayasal maddeler ise şunlar:

Yasaların geriye yürümemesi:
Vatandaşlara yeni yükümlülükler getiren veya mevcut durumlarını ağırlaştıran yasaların geriye yürütülmesine izin verilmeyecek.
Yargı hakkı:
Masumiyet karinesi ilkesi korunacak ve yargı yoluyla korunma hakkı anayasal güvence altına alınacak.
Konut dokunulmazlığı:
Bir kişinin konutundan çıkarılması yalnızca mahkeme kararıyla mümkün olabilecek.
Kişisel veriler:
Kişisel verilerin korunması, dijital ortam da dâhil olmak üzere anayasal düzeyde güvence altına alınacak.
Devletin sorumluluğu:
Devlet organlarının hukuka aykırı eylemleri sonucu doğan zararlar bakımından devletin anayasal sorumluluğu açık şekilde düzenlenecek.


#Kazakistan
#yeni anayasa taslağı
#devlet yönetim sistemi
#vatandaş hakları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!