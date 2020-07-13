Kıbrıs Rum Kesimi'nin KKTC turizmini baltalama çabaları: Yabancıların geçişine izin verilmiyor

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Temmuz'dan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden muhataplarına bu yeni kısıtlamaların salgınla ilgili olmadığını ve Yeşil Hat Tüzüğü'nden kaynaklanan geçişe dair bazı hakları budamayı ve Kıbrıs Türk ekonomisine zarar vermeyi hedeflediğini anlattıklarını belirtti.

"Öyle anlaşılıyor ki ülkemizdeki bütün siyasi aktörler birlik olup buna tepki vermediği sürece Rum tarafı bu yıldırma politikasını devam ettirecek" ifadesini kullanan Özersay, daha KKTC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahi ortaya çıkmadan önce Kıbrıs Rum tarafının Yeşil Hat Tüzüğü'nde bazı değişiklikler yapma düşüncesinde olduğunu açıkladığını ve yabancıların sınır kapılarından geçişine dair bazı detayların Rum basınında yer aldığını hatırlattı.

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'Uygulama Mevzuatı' adı altında yapıyorlar

Rum tarafının Yeşil Hat Tüzüğü'nü "uygulama mevzuatı" adı altında bir adım attığını ve bunu salgını fırsat bilerek yürürlüğe koyduğunu belirten Özersay, şöyle devam etti:

"Özetle Güney Kıbrıs'taki deniz ve hava limanları üzerinden seyahat ederek KKTC'ye gelmek isteyen yabancı uyruklu bireyleri (ister AB üyesi bir ülke vatandaşı olsunlar isterse üçüncü ülke) sınır kapılarından kuzeye geçirmiyorlar. Son 10 gündür Metehan sınır kapısında bu sıkıntı yaşanıyor. Beyarmudu Sınır Kapısı'nda Rum kontrol noktası bulunmadığından oradan kuzeye geçen yabancılarınsa bu kez kuzeyden güneye geçişine sıkıntı çıkarıyorlar."

Bu uygulamanın pratikte Kıbrıs Rum kesimi üzerinden yapılacak turizm faaliyetlerinin büyük oranda bertaraf edilmesi anlamına geldiğinin altını çizen Özersay, "Kıbrıslı Rumlar ile güney Kıbrıs'ta daimi ikameti bulunan yabancı uyrukluların geçişine izin verirken yurt dışından gelecek diğer yabancıların (Kıbrıslı Türk değillerse) KKTC'ye geçişine izin vermeme yaklaşımı iyi niyetten yoksun ve ekonomimizi hedef alan bir yaklaşımdır" değerlendirmesinde bulundu.

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'Bu yanlış ve zarar veren uygulama değiştirilmeli'

Özersay, temmuz başından itibaren BM, Birleşik Krallık ve AB yetkililerine aktardıkları bu yanlış ve zarar veren uygulamanın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine ticari mal akışını düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan Yeşil Hat Tüzüğü, 23 Ağustos 2004'te yürürlüğe girmişti.

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