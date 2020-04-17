Koronavirüs KKTC ve Rum kesimi arasında ilaç krizi
TÜRKİYE

KKTC ve Rum kesimi arasında ilaç krizi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ilaç ve ekipman krizi çıktı. KKTC yönetimi, GKRY’den söz konusu ilaç ve ekipmanın yasal olmayan yollarla geldiğini açıkladı. Yetkililer, söz konusu ilaçların inceleneceğini, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
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KKTC ve GKRY, arasında koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan İki Toplumlu Sağlık Komitesinin talebi üzerine, 4 bin koruyucu giysi ile 2 bin adet ilaç Lefkoşa Metehan Sınır Kapısından KKTC tarafına geçirildi. Ancak bu gelişme iki ülke arasında büyü krize neden oldu.

"Yasa dışı yollarla geldi, inceleniyor"

KKTC Başbakanlık’ı tarafından yapılan açıklamada GKRY’den söz konusu ilaç ve ekipmanın yasal olmayan yollar ile KKTC’ye geçirildiği ifade edilirken, “Söz konusu ilaç ve ekipmanların yasa dışı olarak ülkemize sokulması ilgili makamlarca incelenecek ve gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

  • Başbakanlık, söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından inceleneceğini, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceğini kaydetti. İlaçların KKTC’ye getirilmesinde görev alanların karantinaya alınıp alınmayacağının da Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındığını açıkladı.

"Gerekli izinler alınmadı"

"Bir ilacın veya sağlık malzemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girebilmesi için önceden İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması gerekir. İzin alındıktan sonra ise, söz konusu ilaç ve malzemeler için gümrük işlemleri yapılır. Bu olayda, bu iki yasal süreç de göz ardı edilmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olaya dahil edilmesiyle söz konusu malzemeler usulsüzce ülkemize sokulmuştur.

  • Bu gelişmeler hükümetimizce değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların halkımızın bilgisine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu gelişmeler hükümetimizce değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların halkımızın bilgisine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu ilaç ve malzemelerin yasa dışı olarak ülkemize sokulması ilgili makamlarca incelenecek ve gereği yapılacaktır.

Uzmanlar tarafından incelenecek

Rum tarafındaki kişilerle temasın olması dolayısı ile söz konusu süreçte yer alanların karantinaya alınıp alınmayacağı Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle incelenecek ve gereği yapılacaktır. Söz konusu ilaç ve malzemenin Covid-19 virüsü ile mücadelede kullanılıp kullanılamayacağı uzmanlarca ele alınacak, eğer bir sıkıntı yoksa söz konusu malzemenin depolarımızda bulunmasına ve gerektiğinde kullanılmasına izin verilecektir.

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