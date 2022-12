Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus saldırıları sonucu üç sivil yaralandı

HER DAKİKA VE SAATİ CANIMIZLA ÖDÜYORUZBelediye Başkanı “Putinin işgali artık Ukraynanın silahlı kuvvetlerine karşı bir savaş değil, kış havasını onları boyun eğdirmek için kullanmaya çalışan sivillere karşı bir savaş.” diye tanımlıyor yaşananları.Kliçko ve ekibi, birçok jeneratör satın almayı başardı ve Kievde 1000 adet mobil ısıtma noktası hazırladı.Ancak, bunu yaparken bir yandan da kış yaklaşırken hâlâ bir “en kötü durum senaryosu” için hazırlandıklarını itiraf etti.Kliçko batılı ülkelerin desteği için minnettar, ancak “Askeri ve insani yardımın Ukraynaya ulaşması çok yavaş oldu. Her dakikayı, her saati, her günü hayatımızla ödüyoruz” diyor.