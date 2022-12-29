Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus saldırıları sonucu üç sivil yaralandı

EVLERDE NE PENCERE VAR NE DE GAZ!Pek çok Ukraynalı, gazsız ve penceresiz, savaştan zarar görmüş binalarda yaşarken, evlerini ısıtmak için kullandıkları tek yöntem elektrik.Yetkililer Ukraynanın ağır silahlar ve hava savunma sistemleri için “çaresizce” bir ihtiyaç içinde olduğunu kabul ederken, bu kış hayatta kalmak için battaniyeler, kışlık giysiler ve jeneratörlere de ihtiyaç var diyorlar.51 yaşındaki Kiev belediye başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, The Telegrapha, Rusyanın elektrik santrallerine yönelik artan saldırılarının ülkesini yeni bir insani krizin eşiğine getirdiğini söyledi.Kliçko, sadece Kiev kentinden sorumlu olsa da, Irpin, Buça ve Borodyanka da dahil olmak üzere şehrin dış banliyölerindeki sivillere yönelik en korkunç şiddete tanık oldu.