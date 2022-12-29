Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus saldırıları sonucu üç sivil yaralandı

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda kente fırlatılan 16 Rus füzesinin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.
Füze saldırılarında başkentteki bazı evlerin hasar aldığını belirten Kliçko, saldırılarda 3 sivilin yaralandığını kaydetti.
Rusya'nın fırlattığı 69'dan fazla füzenin 54'ü havada imha edildi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Oleksiy Gromov, Rus ordusunun ülkeye 69'dan fazla füze fırlattığını, 54'ünün savunma güçlerince havada imha edildiğini belirtti.
Gromov, "Düşman, (Ukrayna'nın) doğu, orta, batı ve güney bölgelerindeki enerji ve kritik altyapı tesislerine hava ve deniz seyir füzeleri, S-300 ve S-400 uçaksavar füzeleri fırlattı. 54 füze, hava savunma sistemleri ile imha edildi." ifadelerini kullandı.
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Ukrayna askerleri tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizat, başkent Kievdeki meydanlarda sergileniyor.
Savaşın ilk dönemlerinde ele geçirilmiş, yanmış, patlamış veya kısmen hasar almış askeri araç ve ekipmanlar, hazirandan bu yana başkent Kievin bazı noktalarında sergilenmeye devam ediyor.
Ukraynanın Kriviy Rih kentinde yaşayan Mariya Bedantseva, Mihaylivska Meydanında sergilenen askeri araçlardan ülkede herkesin haberdar olduğunu belirtti.
Bedantseva, burada bulunan Rus askeri teçhizatının kendisine Ukrayna ordusunun Rusyaya karşı verdiği mücadeleyi hatırlattığını söyledi.
Bedantseva, sergi alanını büyük merakla incelediğini dile getirerek, Askeri araçların burada olduğunu duymuştuk. Askerlerimizin vatanı savunmak amacıyla nasıl bir mücadele verdiklerini görmek için buraya geldim. Maalesef bazı askerler artık hayatta değil ama bunları görmek istedim. dedi.
Tek hayalinin savaşın kısa süre içinde bitmesi olduğuna işaret eden Bedantseva, Şimdi herkesin tek isteği barış dolu bir gökyüzünü görmek. Savaşın sona ermesini istiyorum. Bizimkilerin (ordunun) kazanmasını istiyoruz. diye konuştu.
Sergi alanına küçük kız çocuğu ile gelen Valentin Bannikh de Buraya çocuğumu getirdim. İlk kez gelmiyoruz. ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun ülkesini işgal ettiğini ama Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusyanın saldırılarını başarılı bir şekilde püskürtmeyi sürdürdüğünü savunan Bannikh, Ukrayna ordusunun imha ettiği Rus askeri teçhizatı burada bulunuyor. Bunların, imha edilen araçların sadece bir kısmı olduğunu biliyoruz. dedi.
Bannikh, savaşın 24 Şubatta başladığını, cephedeki şiddetli çatışmaların bugüne kadar sürdüğünü dile getirerek, Burada sergilenen askeri araçlar, Ukraynada savaşın devam ettiğini net bir şekilde hatırlatıyor. şeklinde konuştu.
Ukrayna ordusunca ele geçirilen Rus tankları başkent Kievdeki meydanlarda sergileniyor.
Ele geçirilen Rus Tankları Kiev'de sergilendi
Ukrayna askerleri tarafından savaşın ilk dönemlerinde ele geçirilmiş Rus ordusuna ait askeri araç ve ekipmanlar başkent Kiev'deki meydanlarda sergileniyor.
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İki haftadan fazla bir süredir, Moskovanın elektrik santrallerine ve daha geniş şebekeye yönelik saldırıları, Ukrayna’yı kesintilerle boğuşmaya ve sistemin sert kış aylarında hayatta kalıp kalamayacağını sorgulamaya sevk etti.Bu süre zarfında, Ukraynanın toplam enerji altyapısının yaklaşık yüzde 40ı, Kremlinin işgalinin en yeni komutanı General Sergei Surovikin tarafından koordine edilen drone ve füze saldırılarında ciddi şekilde hasar gördü.Önümüzdeki günlerde Ukrayna genelinde gece sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
EVLERDE NE PENCERE VAR NE DE GAZ!Pek çok Ukraynalı, gazsız ve penceresiz, savaştan zarar görmüş binalarda yaşarken, evlerini ısıtmak için kullandıkları tek yöntem elektrik.Yetkililer Ukraynanın ağır silahlar ve hava savunma sistemleri için “çaresizce” bir ihtiyaç içinde olduğunu kabul ederken, bu kış hayatta kalmak için battaniyeler, kışlık giysiler ve jeneratörlere de ihtiyaç var diyorlar.51 yaşındaki Kiev belediye başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, The Telegrapha, Rusyanın elektrik santrallerine yönelik artan saldırılarının ülkesini yeni bir insani krizin eşiğine getirdiğini söyledi.Kliçko, sadece Kiev kentinden sorumlu olsa da, Irpin, Buça ve Borodyanka da dahil olmak üzere şehrin dış banliyölerindeki sivillere yönelik en korkunç şiddete tanık oldu.
ADI RUSYANIN ÖLÜM LİSTESİNDE 2. SIRADAYDIVitali Kliçko, savaşın ilk günlerinde Rus suikastçılarına yönelik hedefler listesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiden sonra ikinci sırada yer aldı.2014 yılından bu yana Kiev belediye başkanı olarak Kliçko, Ukrayna başkentinin sakinlerine yeni evler, yüksek ücretli işler ve sürdürülebilir bir refah sistemi sunmaya kalbini verdiğini söylüyordu. Ancak savaş bu vaatleri elbette geciktirecek.“Ukraynalılar bu kış Ukrayna dışında kalma fırsatı bulurlarsa, lütfen orada kalın, insani bir sorun riski oldukça büyük. Ama asıl amacımız halkımızı geri getirmek, Ukraynanın en büyük değeri vatandaşlarımız ve halkımızdır” dedi.
PUTİN SİVİLLERDEN İNTİKAM ALIYORKliçko, Putinin doğu Donbass bölgesini ele geçirmedeki başarısızlığının onu sıradan vatandaşlardan intikam almaya ittiğine inanıyor.Kiev belediye başkanı, harap olmuş şehri, sert kışa karşı, şimdiye kadarki en büyük savaşına hazırlanırken müttefiklerini yardım çabalarını hızlandırmaya çağırdı.JENARATÖR VE BATTANİYE YOLLAMAZSANIZ DONARAK ÖLECEĞİZVitali Kliçko, Batının kendilerini sıcak tutmak için acilen battaniye ve jeneratör göndermemesi halinde Ukraynalıların bu kış donarak öleceğini söyledi.Kiev’in en yetkili ismi “Halkımızın hayatını kurtarmak ve onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak bu kış kesinlikle bizim için büyük bir meydan okuma olacak” dedi.Kiev halkı, saldırılar sonucunda bölgenin elektrik arzında keskin bir bozulma konusunda uyarıldı.Kliçko, Vladimir Putinin son askeri komutanının damgasını taşıyan taktik değişikliğinin, Rusya’nın bocalayan işgal operasyonunda küçük bile olsa bir zafer kazanma ihtiyacını yansıttığını söyledi.
HER DAKİKA VE SAATİ CANIMIZLA ÖDÜYORUZBelediye Başkanı “Putinin işgali artık Ukraynanın silahlı kuvvetlerine karşı bir savaş değil, kış havasını onları boyun eğdirmek için kullanmaya çalışan sivillere karşı bir savaş.” diye tanımlıyor yaşananları.Kliçko ve ekibi, birçok jeneratör satın almayı başardı ve Kievde 1000 adet mobil ısıtma noktası hazırladı.Ancak, bunu yaparken bir yandan da kış yaklaşırken hâlâ bir “en kötü durum senaryosu” için hazırlandıklarını itiraf etti.Kliçko batılı ülkelerin desteği için minnettar, ancak “Askeri ve insani yardımın Ukraynaya ulaşması çok yavaş oldu. Her dakikayı, her saati, her günü hayatımızla ödüyoruz” diyor.
Kiev’den Batı'ya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz
24 Şubat'tan beri devam eden savaşta Rusya'nın hedefinde bir süredir Ukrayna'nın enerji altyapısı var. Elektrik santrallerini, kritik şebeke noktalını vuran Rus ordusu ülkeyi enerji açısından sıkıntılı bir duruma düşürerek teslim olmaya zorlama stratejisini benimsemiş görünüyor. Bu gidişata dair Kiev'den gelen çağrı ise oldukça düşündürücü…
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Yunan Bakan, Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta Ukraynanın başkenti Kievi ziyaret etti.
Dendias, kamikaze drone saldırıları sonucu ağır hasarların meydana geldiği noktada inceleme yaptı.
Ziyaretini Kathimerini gazetesine değerlendiren Dendias, bir kez daha Türkiyeyi suçlamaya çalıştı.
YİNE TÜRKİYEYİ SUÇLADIDendias, Türk tarafı, tamamen Rus yöntemlerini benimsemiş durumda. iddiasını ortaya attı.Ege ve Doğu Akdenizde yaşanan ihtilafa işaret eden Dendias, Ankaranın kendilerine Ukrayna olmak istemiyorsanız dikkatli olun şeklinde mesaj gönderdiğini savundu.
KİEV, NEYLE KARŞILAŞTIĞIMIZI AÇIKLAMAK İÇİN İDEAL BİR YERYunan Bakan, söz konusu değerlendirmesinde, şu görüşlerini ileri sürdü.Bombalanan Kiev, bir bakıma, biz Yunanlıların neyle karşı karşıya olduğunu dünya toplumuna açıklamak için ideal bir yer.
Hem mevkidaşımla (Dmitro Kuleba) hem de Başkan Zelensky ile olan temaslarımda, ortak zorlukların daha da farkına vardım. İki ülkenin doğusunda büyük ve agresif komşular var.
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: "Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm"
Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulundu. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi provoke etmeye çalışan Atina'nın bakanı, Kiev'deki savaşın dehşetini görünce gerçeği anladı. Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunmaya devam eden Dendias, "Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer" dedi.
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Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği saldırının bilançosu netleşiyor.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yürütülen soruşturmaya göre 18 Ekim 2022’de Rusya Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukuk tarafından yasaklanan savaş araçlarını kullanarak başkentteki enerji tedarik tesisine füze saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı ifadeleri kullanıldı.
Kiev halkına tasarruf çağrısıKiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko ise yaptığı açıklamada, Kiev’de Rus barbarların roket saldırıları sonucu 2 kritik altyapı tesisi hasar gördü. Acil durum ve kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Şu anda başkentteki birçok eve elektrik ve su temini hizmetleri kısmen sınırlı. Tüm Kiev sakinlerini mümkün olduğunca elektrik tasarrufu yapmaya çağırıyorum diye konuştu.
Dünkü saldırıda can kaybı 5’e yükseldiKlitschko ayrıca, Rusya’nın Kiev’e dün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e ulaştığını aktardı.
Klitschko, Dün sabah bir Rus kamikaze insansız hava aracının şehir merkezinde hedef aldığı binanın enkazından yaşlı bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Bu, Rusya’nın 17 Ekim’de başkente düzenlediği barbarca saldırının 5. kurbanı dedi.
Ukrayna Başsavcılığı: Kiev’e yönelik saldırıda iki kişi hayatını kaybetti
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Kievin Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.
İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Rus güçleri 10 Ekimde de Kieve bir dizi saldırılar düzenlemişti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama: İnsansız hava araçlarıyla saldırdılar
Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.