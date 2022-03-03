Kiev'de yoğun güvenlik önlemleri: Keskin nişancılar her yerde

Taha Hüseyin Karagöz - İsmail Umut Arabacı

Yeni Şafak editörlerinden Taha Hüseyin Karagöz Kiev’de gelişmeleri anbean izliyor. “Şehri terk etmek isteyenler, Kiev Tren Gar’ına akın etmiş durumda. Tahliye için bekleyenlerin yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu” diyen Karagöz, Kiev’deki gergin bekleyişi yazdı.

Taha Hüseyin Karagöz

ADIM BAŞI KONTROL NOKTASI

Gencinden yaşlısına, aileler yanlarında çocuklarıyla bekleyişlerini sürdürüyor. Şehirde güvenlik önlemleri had safhada. Güvenlik güçleri tarafından neredeyse adım başı kontrol noktası oluşturulmuş. Şehrin iç kısımlarına giden noktalarda pasaport kontrolü yapılıyor. Her sokak başında askerler bulunuyor.

KESKİN NİŞANCILAR UYARDI

Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Sokaklarda sessizlik hakim. Şehrin farklı noktalarında beton ve çuvallarla barikatlar kurulu. Yollarda çukurlar kazılı. Sokaklarda gizlenmiş keskin nişancılar mevcut. Çekim yapmak ve savaşın izlerini daha yakından görmek üzere dolaştığımız sırada keskin nişancılar tarafından “Derhal buradan uzaklaş” uyarısı yapıldı. Ukrayna güvenlik güçleri, olası bir sızma ve provokasyon girişimine karşı her an teyakkuzdalar. Gergin bir atmosferin yaşandığı Kiev’de, ara ara sirenler de çalıyor.

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ÇEKİM YAPMAMIZDAN KORKTULAR

Sokaklarda çekim yaparken sıkıntılar yaşanabiliyor. Halk tepki gösterebiliyor. Çekim yaptığımız sırada Ukraynalı bir kadın bağırarak kamerayı kapatmamızı istedi. Galeyana gelip bir arbede çıkmaması için kamerayı kapattım. İnsanlar çok endişeli. Bu yüzden temkinli davranmaya çalışıyorum.

GIDA VAR FİYATLAR YÜKSEK

Gıdaya erişim konusunda ise, çoğu ürün bulunabiliyor. Genel olarak raflar dolu. Et ürünleri, tavuk ürünleri pek yok. Konserve, meyve ve ekmek rafları yoğun tüketimden dolayı boş. Şehir sakinleri, fiyatların neredeyse yüzde 200 oranında arttığını söylüyor.

İsmail Umut Arabacın

Sokaklar toprak yığınlarıyla kapatıldı

Kiev’de sokaklar bomboş. Dün (önceki gün) yapılan roket ve füze saldırıları nedeniyle insanlar evlerinden ve sığınaklarından dışarı çıkmıyor. Sadece market alışverişi için dışarı çıkanlar var. Sürekli siren sesleri çalmaya devam ediyor. Sirenlerin ardından herkes sığınaklara yöneliyor. Şehirde herkes gergin. Özellikle Rus birliklerinin karadan ilerleyişi hızla devam ediyor. Rus birliklerinin şehre 25 kilometre uzaklıktaki Antonov hava üssünü geçtiği belirtiliyor.

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Kiev barikatlarla örüldü.

Uydu fotoğrafları da bunu doğruluyor. İnsanlar sınıra dayanan Rus birlikleri kapsamlı bir harekete geçerse şehrin çok fazla dayanamayacağını düşünüyor. Amerikan ve İngiliz kanalları Kiev’den ayrıldı. Şu anda burada Türk ve Yunan gazeteciler ile birkaç gazeteci arkadaşımız var. Kiev sokaklarında askerlerin bu demirlerle yaptığı barikatlarda kaldırıldı. Özellikle devlet dairelerinin olduğu caddeler toprak dökülerek kapatıldı. Odessa’da olduğu gibi burada da herkes olası işgale hazırlanıyor. Gergin bekleyiş devam ediyor.

 İSmail Umut Arabacı

DÜNYA Yeni Şafak Kiev'den bildiriyor: Binlerce kişinin bulunduğu tren istasyonunun yakınında şiddetli patlama

FOTOĞRAF 12 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi. Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı. Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ: Kharkiv Kiev Kharkiv Mykolaiv Chernihiv Kharkiv Kharkiv Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi.

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