Dünya Kimseden intikam almayız
ASYA

Kimseden intikam almayız

Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri, Afganistan’daki geçiş süreciyle ilgili Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı. Zakiri, 1-2 gün içinde “İslam Emirliği”ni ilan edeceklerini, tüm bakanlıklar ve komisyonların hazırlandığını söyledi. Zakiri, “Kimseden intikam alınmayacak” dedi.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
​Kimseden intikam almayız
Müftü Mahmut Zakiri

Afganistan’daki geçiş süreci hakkında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri, yeni yönetimle ilgili bilgi verdi. Şuranın yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Zakiri, bir iki gün içinde İslam Emirliği’nin ilan edileceğini kaydetti. Kanunlar ve yargılama usulleri hakkında da konuşan Zakiri, tüm bakanlıklar ve komisyonların hazırlandığını, Kur’an ve İslam çerçevesinde tüm kanunların hazır olduğunu söyledi.

Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri: Eşref Gani'nin kardeşi bize biat etti
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Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri: Eşref Gani'nin kardeşi bize biat etti
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri'ye tüm merak edilenleri sordu: Hükümet ne zaman ilan edilecek? Kanunlarınız, yargılama usulleriniz neye göre olacak, bunlar hazır mı?

GANİ’NİN KARDEŞİ BİAT ETTİ

  • Barış görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, tüm muhaliflerle anlaşmaya varıldığını açıklayan Zakiri, “Ana politika, tüm problemlerin müzakere yoluyla görüşülerek halledilmesi yönünde. Karzai ve destekçileriyle görüşme içindeyiz. Eşref Gani’nin kardeşi Haşmet Gani, o da İslam Emirliği’ne biat etmiş vaziyette. Karşı çıkanların neredeyse tamamı şu an İslam Emirliği’ne biat etti. İslam Emirliği de hepsinin canı ve malının korunmasına dair söz verdi. Emirliğin genel af ilanıdır ki; hiç kimseden intikam alınmayacak” dedi.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Kabil'den son durumu aktardı: Pencşir'de neler oluyor
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Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Kabil'den son durumu aktardı: Pencşir'de neler oluyor
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Kabil'den TVNET canlı yayınına bağlanarak, Pençşir'deki son durumu aktardı.

Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Pençşir vilayeti Taliban kontrolünde
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Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Pençşir vilayeti Taliban kontrolünde
Yeni Şafak'ın bölgeden edindiği bilgilere göre: Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, 'Afganistan'da tartışmalı bölge olan Pencşir an itibarı ile düştü. Ve şu anda Taliban askerleri sevinç atışları yapıyorlar. Gökyüzü şu an mermilerle dolu durumda.' dedi.

TÜM TOPLUMU KAPSAYACAK

Yeni yönetimin etnik bakımdan zengin olacağı mesajı da veren Zakiri, hükümetin tüm toplumu kapsayacağını söyledi: “Tanınmış simalardan olması şart değil. Önemli olan ehliyet sahibi insanların olmasıdır. Penşir, Bağlan, kuzey, güney, batı, doğu her yerden insanları kapsayacak şekilde hükümeti kuracağız inşallah.”

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