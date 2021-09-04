​Kimseden intikam almayız

Afganistan’daki geçiş süreci hakkında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri, yeni yönetimle ilgili bilgi verdi. Şuranın yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Zakiri, bir iki gün içinde İslam Emirliği’nin ilan edileceğini kaydetti. Kanunlar ve yargılama usulleri hakkında da konuşan Zakiri, tüm bakanlıklar ve komisyonların hazırlandığını, Kur’an ve İslam çerçevesinde tüm kanunların hazır olduğunu söyledi.

GANİ’NİN KARDEŞİ BİAT ETTİ

Barış görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, tüm muhaliflerle anlaşmaya varıldığını açıklayan Zakiri, “Ana politika, tüm problemlerin müzakere yoluyla görüşülerek halledilmesi yönünde. Karzai ve destekçileriyle görüşme içindeyiz. Eşref Gani’nin kardeşi Haşmet Gani, o da İslam Emirliği’ne biat etmiş vaziyette. Karşı çıkanların neredeyse tamamı şu an İslam Emirliği’ne biat etti. İslam Emirliği de hepsinin canı ve malının korunmasına dair söz verdi. Emirliğin genel af ilanıdır ki; hiç kimseden intikam alınmayacak” dedi.

OYNAT 00:50 Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Pençşir vilayeti Taliban kontrolünde Yeni Şafak'ın bölgeden edindiği bilgilere göre: Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.



Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, 'Afganistan'da tartışmalı bölge olan Pencşir an itibarı ile düştü. Ve şu anda Taliban askerleri sevinç atışları yapıyorlar. Gökyüzü şu an mermilerle dolu durumda.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TÜM TOPLUMU KAPSAYACAK

Yeni yönetimin etnik bakımdan zengin olacağı mesajı da veren Zakiri, hükümetin tüm toplumu kapsayacağını söyledi: “Tanınmış simalardan olması şart değil. Önemli olan ehliyet sahibi insanların olmasıdır. Penşir, Bağlan, kuzey, güney, batı, doğu her yerden insanları kapsayacak şekilde hükümeti kuracağız inşallah.”