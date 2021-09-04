​Kimseden intikam almayız

Afganistan’daki geçiş süreci hakkında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri, yeni yönetimle ilgili bilgi verdi. Şuranın yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Zakiri, bir iki gün içinde İslam Emirliği’nin ilan edileceğini kaydetti. Kanunlar ve yargılama usulleri hakkında da konuşan Zakiri, tüm bakanlıklar ve komisyonların hazırlandığını, Kur’an ve İslam çerçevesinde tüm kanunların hazır olduğunu söyledi.
GANİ’NİN KARDEŞİ BİAT ETTİ
- Barış görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, tüm muhaliflerle anlaşmaya varıldığını açıklayan Zakiri, “Ana politika, tüm problemlerin müzakere yoluyla görüşülerek halledilmesi yönünde. Karzai ve destekçileriyle görüşme içindeyiz. Eşref Gani’nin kardeşi Haşmet Gani, o da İslam Emirliği’ne biat etmiş vaziyette. Karşı çıkanların neredeyse tamamı şu an İslam Emirliği’ne biat etti. İslam Emirliği de hepsinin canı ve malının korunmasına dair söz verdi. Emirliğin genel af ilanıdır ki; hiç kimseden intikam alınmayacak” dedi.
TÜM TOPLUMU KAPSAYACAK
Yeni yönetimin etnik bakımdan zengin olacağı mesajı da veren Zakiri, hükümetin tüm toplumu kapsayacağını söyledi: “Tanınmış simalardan olması şart değil. Önemli olan ehliyet sahibi insanların olmasıdır. Penşir, Bağlan, kuzey, güney, batı, doğu her yerden insanları kapsayacak şekilde hükümeti kuracağız inşallah.”