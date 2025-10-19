Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde şu ana kadar seçmenlerin yüzde 13,43'ü oy kullandı

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde şu ana kadar seçmenlerin yüzde 13,43'ü oy kullandı

13:3219/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi
KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde, saat 11.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 13,43'ünün oy kullandığını belirtti.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Saat 11.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 13,43'ünün oy kullandığını kaydeden Özerdağ, seçmenleri oy kullanarak vatandaşlık ve anayasal görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.



#KKTC
#Ersin Tatar
#Tufan Erhürman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet yurt sonucu öğrenme sayfası