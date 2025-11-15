Köln'de çirkin kampanya

Yaklaşık 1.5 milyon Türk’ün yaşadığı Köln’de başlatılan ırkçı bir kampanya tepki topladı. Tren, metro ve otobüs duraklarında düzenli ve temiz olunmasını ve açık yemek tüketilmemesini talep eden Köln Belediyesi Ulaşım İşletmesi (KVB), “Durakları dönerciye çevirmeyin” sloganıyla afişler astı. Sloganın doğrudan döner üzerinden kurulması, şehirde yaşayan geniş Türk toplumu tarafından ayrımcı bir imaj olarak değerlendirildi. Kent nüfusunun yaklaşık %10’unu Türk kökenliler oluşturuyor ve döner, Türk kültürüyle doğrudan ilişkilendirilen bir yemek olarak görülüyor. Bu nedenle eleştiriler, afişteki görselin bilinçli olarak Türk toplumunu toplumu hedef alır nitelikte olduğu yönünde yoğunlaştı. KVB çalışanlarının önemli bir kısmının Türk olması tepkileri daha da artırdı. KVB cephesi ise eleştirilere rağmen kampanyanın temizlik ve düzen odaklı olduğunu savunuyor.