Dünya Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem 30 ev hasar gördü
AMERİKA

Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem: 30 ev hasar gördü

Kolombiya'nın Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle sınır bölgesinde yer alan Montufar, Espejo ve Tulcan kasabalarındaki 30 ev zarar gördü.

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Haber Merkezi AA
Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem: 30 ev hasar gördü
Foto/arşiv

Ekvador Jeofizik Enstitüsü, 13 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Quito'ya 120 kilometre mesafedeki San Gabriel kentinde olduğunu açıkladı.

Ekvadorlu yetkililer, 5,7 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle sınır bölgesinde yer alan Montufar, Espejo ve Tulcan kasabalarındaki 30 evin zarar gördüğünü, bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Risk Servisi (Sivil Savunma) Direktörü Cristian Torres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini duyurdu.

Kolombiya tarafında ise sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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