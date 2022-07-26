Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem: 30 ev hasar gördü

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1 koridor 7 mesaj

Tahıl koridoru için 1 Haziran’da başlayan ve 13 görüşmenin olduğu süreç 22 Temmuz’da imzayla sonuçlandı. Güvenlik kaynaklarına göre koridor başarısı 7 mesaj ve sonuç barındırıyor. 1- Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile konuşabiliyor olmasının doğruluğu bir kez daha görüldü. 2- Doğu Akdeniz, Filistin, Suriye gibi uluslararası sorunlarda inisiyatif almaktan çekinmeyen Türkiye’nin dünya barışına katkısı teyit edildi. 3- Pandemi ardından savaşla zirveye çıkan gıda sorunu çözülme eğilimine girdi. 4- Gıdaya ulaşım kolaylaşırsa çevre coğrafyalardan Türkiye’ye olası göçmen akını azalacak. 5- Gıda krizinin çözümü enerji krizinin çözümüne de ilham olabilir. 6- Türk donanması daha aktif bir sürece girdi. 7- İhtilafların çözümünde askeri diplomasi öne çıktı.