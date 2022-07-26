İran sınırından ülkeye giren iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür." ifadelerini kullandı.
İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist;
Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman @Jandarma'mızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Teröristlere tekrar söylüyoruz:
𝗧𝗘𝗦𝗟𝗶𝗠 𝗢𝗟𝗨𝗡
YOKSA BU TOPRAKLAR
SiZiN iÇiN ÖLÜMDÜR!
İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist;