İran sınırından ülkeye giren iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür." ifadelerini kullandı.

İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist;

Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman @Jandarma'mızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi



Teröristlere tekrar söylüyoruz:

𝗧𝗘𝗦𝗟𝗶𝗠 𝗢𝗟𝗨𝗡

YOKSA BU TOPRAKLAR

SiZiN iÇiN ÖLÜMDÜR! — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 25, 2022