Gündem İran sınırından ülkeye giren iki terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

İran sınırından ülkeye giren iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından ülkeye giren biri İranlı 2 teröristin, Van kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran sınırından ülkeye giren iki terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi

Sökede alevlerle savaş

Söke'de alevlerle savaş

Kısa sürede yayıldı: ​Gece görüşlü helikopterler devrede.
İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

​İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Mesleğe dönüş

Mesleğe dönüş

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.
Dört gözle bekliyoruz

Dört gözle bekliyoruz

​ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir.
1 koridor 7 mesaj

1 koridor 7 mesaj

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.
HÜRKUŞ Çad'a uçuyor

HÜRKUŞ Çad'a uçuyor

​Nijer'e de 2 tane satılmıştı.

Suda hayat kurtaran tavsiyeler

Suda hayat kurtaran tavsiyeler

​Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme.
Yüreğimiz yandı

Yüreğimiz yandı

​Pençe-Yıldırım'da 5 şehidimiz var.
Maymun çiçeği olanların %98’i erkek

Maymun çiçeği olanların %98’i erkek

​"DSÖ'nün acil durum uyarısı pandemi ilanı değil tedbir çağrısı."
SMO böyle püskürttü

SMO böyle püskürttü

​PKK ağır kayıp verdi.

Alışverişten kıstık salondan vazgeçmedik

Alışverişten kıstık salondan vazgeçmedik

​İstanbul'da düğün salonların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.
Daha yazacakları vardı

Daha yazacakları vardı

​'Havalar ısınsın imzalara başlarız' diyordu.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.