Dünya Koronavirüs havaalanlarını alarma geçirdi İstanbulun risk skoru 631
AVRUPA AMERİKA ASYA

Koronavirüs havaalanlarını alarma geçirdi: İstanbul'un risk skoru: 6.31

Çeşitli ülkelerden milyonlarca yolcuyu ağırlayan havaalanları Koronavirüsün kolayca yayılabileceği alanlar olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük havaalanlarını, virüs salgının yayıldığı Çin ile bağlantılı uçuşlara göre notlandıran bir sistem geliştirildi. Bağlantılı havaalanları ve günlük yolcu sayısı verileri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, İstanbul Havalimanının skoru 6.31 olarak belirlendi.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Havalanları virüsün kolayca yayıldığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Havalanları virüsün kolayca yayıldığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Dünyada hızla yayılan Koronavirüs tehlikesine karşı havaalanları, hastaneler ve kamuya açık tüm kurumlarda çeşitli sağlık ve güvenlik önlemleri alınıyor. Her gün milyonlarca insanın kullandığı yoğun havaalanları ise virüsün en çok yayılma tehlikesinin bulunduğu alanlar.

http://rocs.hu-berlin.de/viz/sgb/

Birçok transit noktasına ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havalalanlarının Koronavirüs salgın merkezi bölgesine etkin mesafeye göre notlandıran bir sistem geliştirildi. Etkin mesafe, havaalanlarından sehayat eden yolcu sayısı, bu yolcuların geldiği ülkeler ve havaalanlarının bağlantılı olduğu diğer havalaalanlarının sayısı baz alınarak belirleniyor. Yoğun yolcu sayısı ve uçuş planına sahip, özellikle Asya bölgesine yakın havaalanlarında risk artıyor.

http://rocs.hu-berlin.de/viz/s... sitesinin verilerine göre İstanbul Havalimanı salgına 6.31 etkinlik mesafesine sahip.

Yapılan risk puanlama sistemine göre yoğun trafiğe sahip bazı havaalanlarının etkinlik mesafeleri şu şekilde:

İstanbul Havalimanı (İstanbul)

Etkinlik mesafesi: 6.31

Bağlantılı havaalanı sayısı: 216

Londra Heathrow Havaalanı (İngiltere)

Etkinlik mesafesi: 5.34

Bağlantılı havaalanı sayısı: 146

Kral Halid Uluslararası Havalimanı - (Suudi Arabistan-Riyad)

Etkinlik mesafesi: 9.42

Bağlantılı havaalanı sayısı: 68

Cidde Kral Abdulaziz Havaalanı (Suudi Arabistan)

Etkinlik mesafesi: 9.38

Bağlantılı havaalanı sayısı: 6.4

Zürih Havaalanı (İsviçre)

Etkinlik mesafesi: 6.1

Bağlantılı havaalanı sayısı: 166

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