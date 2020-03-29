Dünya Koronavirüse çare bulunur fakat ırkçılık virüsüne çare yok
KORONAVİRÜS

Koronavirüse çare bulunur fakat ırkçılık virüsüne çare yok

Virüs salgınına karşı Fars kökenlilerin yoğun olduğu cezaevlerini boşaltan İran, Tebriz gibi Türk ağırlığı olan şehirlerde mahkumları ölüme terk etti. Çin, Doğu Türkistan’da önlem almamakla suçlanıyor. Belçika’da bazı Türkler, “virüsü yayıyorsunuz” denilerek saldırıya uğradı. Londra’da Çin kökenli bir Singapurlu darp edildi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Virüsün dünyaya yayılmasında Çin yönetimini suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, “En başta dünyayı bilgilendirseler salgın durdurulabilirdi” dedi. Trump basın toplantıları ve sosyal medyada da koronavirüs için sürekli “Çin Virüsü” ifadesini kullandı. Bu ifadenin ırkçılık ve yabancı düşmanlığını teşvik ettiği eleştirilerine cevap veren Trump “Bu ırkçılık değil. Virüs, Çin’den geliyor. Ben sadece doğrusunu söylemek istiyorum” diye kendini savundu.

FARSLI SERBEST TÜRK HAPİSTE

Ayrımcılığın yapıldığı bir diğer adres de virüsten en çok etkilenen İran oldu. Hapishanelerde virüse karşı hiçbir önlem almayan İran serbest bıraktığı mahkumlar konusunda ise çifte standart uyguladı. Fars kökenlilerin yoğun olduğu hapishaneler boşaltılırken, Tebriz gibi Türk yoğunluğu bulunan bölgelerdeki mahkumlar ise adeta ölüme terkedildi. Önlem alınmayışı, kötü şartlar ve ırkçı ayrım nedeniyle Tebriz Hapishanesi’nde isyan başlatan mahkumlar güvenlik güçleriyle çatıştı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAYDILAR

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan’da virüse karşı hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Tümtürk, “Vuhan’daki 13 bin Çinli şehirden kaçıp temiz ve steril olan Doğu Türkistan’a geldi. Çinliler yüzünden bölge şu an virüsle pençeleşiyor” dedi. Seyit Tümtürk ayrıca, 2 milyona yakın Doğu Türkistanlının tutulduğu Çin toplama kamplarında kötü şartlar nedeniyle virüsün yayılmış olabileceğini vurguladı.

Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçılar tartaklandı
OYNAT 00:49
Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçılar tartaklandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron önceki gün virüsün en çok etkilediği Mulhous'u ziyaret etti. Ekipman bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanları Macron'u protesto etmek istedi. Ancak sağlıkçılar güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Macron'a sesini duyurmak isteyenler tartaklandı.


BELÇİKA’DA TÜRKLERE LİNÇ

  • Geçtiğimiz hafta Belçika’da bir hastane doktoruna ait olduğu iddia edilen metin sosyal medyada hızla yayıldı. Adı geçen doktor metnin kendisine ait olmadığını açıklamasına rağmen sosyal medyada Türkler koronavirüs yaydıkları iddiasıyla linç edildi. Hadisenin büyümesi üzerine açıklama yapan Genk Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Kurtal, “Taşıyıcısınız, siz bulaştırıyorsunuz, kararlara uymuyorsunuz deniliyor. Çinlileri bıraktılar Türklere bakıyorlar” dedi.

Çinli gence dayak

Jonathan Mok

Londra’da Oxford Caddesi’nde 4 İngiliz, Çin kökenli Singapurlu bir genci darp etti. Olayı ırkçı bir saldırı olarak adlandıran Londra polisi, yabancı düşmanlığı yapan gençlerin Asya kökenli genci yumruklayıp, tekmelediği ve yüzünde hasara neden olduğunu açıkladı. Saldırı esnasında yaşadıklarını sosyal medyada yazan Jonathan Mok, “Beni tekmelemeye çalışan adam, ‘Ülkemde koronavirüs istemiyorum’ dedi ve sonra attığı yumrukla yüzüm kan içinde kaldı” mesajını paylaştı.

Siyahi diye ölüme terkettiler

Kayla Williams

Irkçılığın bir diğer kurbanı da Güney Londra’da yaşayan Kayla Williams oldu. 3 çocuk annesi 36 yaşındaki siyahi Kayla Williams virüs belirtileri gösterdi. Kötüleşmesi üzerine gelen sağlık ekibi Williams’ın “durumunun öncelikli olmadığı” ve “hastanenin onu alamayacağını” belirterek test dahi yapmadan evde istirahat ve bol sıvı tüketimi tavsiye etti. Siyahi kadın ertesi gün öldü. Cenaze işlemi için gelen ekibin eşine kendini karantinaya almasını söylemesi, büyük ihmali ortaya çıkarttı.

Batı basını çirkinleşti

  • Fransa’da Le Courrier Picard adlı gazete koronavirüsü manşetine taşırken skandal ifadeler kullandı. Yüzünde maske olan Çinli bir kadının fotoğrafını kullanan gazete, haberinde “Sarı Alarm” ve “Sarı Tehdit mi?” ifadelerine yer verdi. Batı kültüründe “sarı” kelimesi ırkçı şekilde Uzakdoğu Asyalıları ifade etmek için kullanılıyor. Gazete sert tepkiler üzerine kullandığı ifadenin “Asyalılara ilişkin en kötü basmakalıp” ifade olduğunu belirterek özür diledi.


Almanya'da koronavirüs nedeniyle 15 bin asker sokağa iniyor
DÜNYA
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 15 bin asker sokağa iniyor

Abone Ol Google News
Felaketin merkezi New York

Felaketin merkezi New York

ABD'deki 104 bin vakanın 46 bini bu eyalette.
Seyahate 3 şart

Seyahate 3 şart

​Tüm otobüs seferleri valilik iznine bağlandı.
Koronayıbitirecek ilaç

Koronayı
bitirecek ilaç

​Japonya'da umut veren keşif.
Zeytin yaprağı <br>çayındaki mucize

Zeytin yaprağı
çayındaki mucize

​Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor.

Irkçılık virüsü

Irkçılık virüsü

​Tüm dünyada yeniden hortladı.
Her ihaleden<br>PKK'ya yüzde 10 pay

Her ihaleden
PKK'ya yüzde 10 pay

​HDP'li başkanlar para aktarmış.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Ses analizine başladık

Ses analizine başladık

​3 bine yakın provokatör yakalandı.
CANLI İNFOGRAFİK

CANLI İNFOGRAFİK

​Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları
Belediyelere koronavirüs desteği

Belediyelere koronavirüs desteği

Erdoğan'ın imzasıyla ek kaynak sağlandı.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Eski milli kaleci Rüştü Reçber hastaneye kaldırıldı.
Fransa için en zor günler

Fransa için en zor günler

"Son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir kriz."
Taksiler de yasak!

Taksiler de yasak!

Çocuklar market ve pazara alınmayacak.
Beş Türk <br>mahsur kaldı

Beş Türk
mahsur kaldı

​Büyükelçilikten yardım bekliyorlar.
Karantinada dünyaya geldi

Karantinada dünyaya geldi

​Sevindiren haber Mersin'den geldi.
İtalya 10 bini geçti

İtalya 10 bini geçti

Salgın hızla can almaya devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.