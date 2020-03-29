Koronavirüse çare bulunur fakat ırkçılık virüsüne çare yok

Virüsün dünyaya yayılmasında Çin yönetimini suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, “En başta dünyayı bilgilendirseler salgın durdurulabilirdi” dedi. Trump basın toplantıları ve sosyal medyada da koronavirüs için sürekli “Çin Virüsü” ifadesini kullandı. Bu ifadenin ırkçılık ve yabancı düşmanlığını teşvik ettiği eleştirilerine cevap veren Trump “Bu ırkçılık değil. Virüs, Çin’den geliyor. Ben sadece doğrusunu söylemek istiyorum” diye kendini savundu.

FARSLI SERBEST TÜRK HAPİSTE

Ayrımcılığın yapıldığı bir diğer adres de virüsten en çok etkilenen İran oldu. Hapishanelerde virüse karşı hiçbir önlem almayan İran serbest bıraktığı mahkumlar konusunda ise çifte standart uyguladı. Fars kökenlilerin yoğun olduğu hapishaneler boşaltılırken, Tebriz gibi Türk yoğunluğu bulunan bölgelerdeki mahkumlar ise adeta ölüme terkedildi. Önlem alınmayışı, kötü şartlar ve ırkçı ayrım nedeniyle Tebriz Hapishanesi’nde isyan başlatan mahkumlar güvenlik güçleriyle çatıştı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAYDILAR

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan’da virüse karşı hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Tümtürk, “Vuhan’daki 13 bin Çinli şehirden kaçıp temiz ve steril olan Doğu Türkistan’a geldi. Çinliler yüzünden bölge şu an virüsle pençeleşiyor” dedi. Seyit Tümtürk ayrıca, 2 milyona yakın Doğu Türkistanlının tutulduğu Çin toplama kamplarında kötü şartlar nedeniyle virüsün yayılmış olabileceğini vurguladı.

OYNAT 00:49 Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçılar tartaklandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron önceki gün virüsün en çok etkilediği Mulhous'u ziyaret etti. Ekipman bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanları Macron'u protesto etmek istedi. Ancak sağlıkçılar güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Macron'a sesini duyurmak isteyenler tartaklandı. BiP'te paylaş

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BELÇİKA’DA TÜRKLERE LİNÇ

Geçtiğimiz hafta Belçika’da bir hastane doktoruna ait olduğu iddia edilen metin sosyal medyada hızla yayıldı. Adı geçen doktor metnin kendisine ait olmadığını açıklamasına rağmen sosyal medyada Türkler koronavirüs yaydıkları iddiasıyla linç edildi. Hadisenin büyümesi üzerine açıklama yapan Genk Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Kurtal, “Taşıyıcısınız, siz bulaştırıyorsunuz, kararlara uymuyorsunuz deniliyor. Çinlileri bıraktılar Türklere bakıyorlar” dedi.

Çinli gence dayak

Jonathan Mok

Londra’da Oxford Caddesi’nde 4 İngiliz, Çin kökenli Singapurlu bir genci darp etti. Olayı ırkçı bir saldırı olarak adlandıran Londra polisi, yabancı düşmanlığı yapan gençlerin Asya kökenli genci yumruklayıp, tekmelediği ve yüzünde hasara neden olduğunu açıkladı. Saldırı esnasında yaşadıklarını sosyal medyada yazan Jonathan Mok, “Beni tekmelemeye çalışan adam, ‘Ülkemde koronavirüs istemiyorum’ dedi ve sonra attığı yumrukla yüzüm kan içinde kaldı” mesajını paylaştı.

Siyahi diye ölüme terkettiler

Kayla Williams

Irkçılığın bir diğer kurbanı da Güney Londra’da yaşayan Kayla Williams oldu. 3 çocuk annesi 36 yaşındaki siyahi Kayla Williams virüs belirtileri gösterdi. Kötüleşmesi üzerine gelen sağlık ekibi Williams’ın “durumunun öncelikli olmadığı” ve “hastanenin onu alamayacağını” belirterek test dahi yapmadan evde istirahat ve bol sıvı tüketimi tavsiye etti. Siyahi kadın ertesi gün öldü. Cenaze işlemi için gelen ekibin eşine kendini karantinaya almasını söylemesi, büyük ihmali ortaya çıkarttı.

Batı basını çirkinleşti

Fransa’da Le Courrier Picard adlı gazete koronavirüsü manşetine taşırken skandal ifadeler kullandı. Yüzünde maske olan Çinli bir kadının fotoğrafını kullanan gazete, haberinde “Sarı Alarm” ve “Sarı Tehdit mi?” ifadelerine yer verdi. Batı kültüründe “sarı” kelimesi ırkçı şekilde Uzakdoğu Asyalıları ifade etmek için kullanılıyor. Gazete sert tepkiler üzerine kullandığı ifadenin “Asyalılara ilişkin en kötü basmakalıp” ifade olduğunu belirterek özür diledi.



