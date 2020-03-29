Dünya Koronavirüsün merkezüssü ABDde salgından ölenlerin sayısı 2 bin 191e yükseldi
KORONAVİRÜS

Koronavirüsün merkezüssü ABD’de salgından ölenlerin sayısı 2 bin 191’e yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 480 kişi artarak 2 bin 191’e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 19 bin 826 kişi artarak 124 bin 665’e çıktı.

Haber Merkezi DHA
ABD, koronavirüs vakasında Çin ve İtalya'yı geçti.
ABD, koronavirüs vakasında Çin ve İtalya'yı geçti.
ABD’de koronavirüsten

ölenlerin sayısı 2 bin 191’e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 124 bin 665’e yükseldi.

  • New York Valisi Andrew Cuomo ve resmi kaynaklarda, alınan verilere göre, koronavirüs sebebiyle eyalet çapında 728 kişi hayatını kaybederken 52 binden fazla koronavirüslü hastanın olduğu belirtildi.


NEW YORK KARANTİNA ALTINA ALINMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump birçok eyaletin salgından etkilendiğini ve bazı önlemler almayı düşündüklerini söyleyerek, "Bunu yapmak zorunda olmayabiliriz, ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

  • Açıklamadan kısa süre sonra Cuomo ile konuşan Trump, karantinaya gerek kalmayacağını onun yerine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) New York, New Jersey ve Connecticut'a 'güçlü bir seyahat raporu' yayınlayacağını belirtti.

İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi
OYNAT 01:50
İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi
İtalya, İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken “Evde Kal Türkiye” mesajını ise Türkçe olarak söylediler.


SEÇİMLER ERTELENDİ

Ayıca New York'ta 28 Nisan'da yapılması planlanan 2020 ABD başkanlık ön seçimlerini koronavirüs salgını nedeniyle 23 Haziran’a eteleme kararı aldığını açıklayan Cuomo, "Oy vermek için çok sayıda insanı tek bir yere getirmenin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Birçok kişi aynı kapı koluna, aynı kaleme veya aynı oy pusulalarına dokunuyor. Bu sebeple erteliyoruz" dedi.

Rus ordusundan ’koronavirüs’ tatbikatları: Portatif hastaneler kuruluyor
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Rusya'da koronavirüs vakalarının sürekli artış göstermesi üzerine geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek önemli kararlar açıkladı.
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Alınan kararlar kapsamında Rus ordusuna da virüsün yayılımına karşı önlem amaçlı askeri tatbikatlar öneren Putin'in söz konusu talebi üzerine ordu harekete geçti.
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın ülkenin her bölgesindeki askeri noktalarda gerçekleştirdiği tatbikatlarda virüse karşı kışlalarda bulunan askerlerin testleri, kışlaların ve askeri araçların dezenfekte edilmesi işlemlerine başlandı.
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Ordunun bulunduğu bölge şehirlerinde ilaçlama çalışmaları ve virüse karşı ordu tarafından portatif hastanelerin acilen kurulması ve enfeksiyona karşı müdahale konularında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi.
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Tatbikatların ülkenin her bölgesinde yapılarak ordunun hazır hale gelmesi amaçlanıyor.
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Rus ordusundan ’koronavirüs’ tatbikatları: Portatif hastaneler kuruluyor
Rusya'da artan koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında Rus ordusunun virüse karşı tatbikatları başladı.


'KORONA PARTİSİ YAPMAYIN'

New Jersey Valisi Phil Murphy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama bununla iki oldu. Korona partisi yapmayın. Bu yasa dışı, tehlikeli ve aptalca. Partinizi basarız. Büyük ceza ödersiniz. Herkes bu uyarıyı aklına sokuncaya kadar sizi rezil ederiz" dedi.

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