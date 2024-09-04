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Kral Charles'ın durumu kötü: Cenaze hazırlıkları başlatıldı

İngiltere Kralı Charles'ın kanserle mücadele ettiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edildi. Sarayda cenaze hazırlıklarının başladığı yönünde söylentiler yayılırken, saraya yakın kaynaklar, Kral'ın dışarı çıktığında çabuk yorulduğunu ve ziyaretlerin süresinin kısaltıldığını belirtti. Bu gelişmeler, kamuoyunda endişe ve spekülasyonlara yol açtı.

10:19 - 4/09/2024 Çarşamba
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İngiltere Kralı Charles
İngiltere Kralı Charles
İngiltere, uzun süredir
Kral Charles
ve akabinde Kate Middleton'ın hastalık haberleriyle çalkalanıyor.

Tahta çıktıktan kısa bir süre sonra kansere yakalanan Kral Charles'ın durumunun iyiye gittiği söylendi.


Ancak saraya yakın kaynaklar, Kral için yolun sonuna geldiğini ve cenaze hazırlıklarının da başladığını belirtti.


Saraydan alınan bilgilerde, "Cenazesini planlama işi çoktan başladı. Durumu göründüğü gibi değil hatta oldukça tatsız." ifadeleri yer aldı.


Helikopter detayı


Saraya yakın kaynaklar, "Saray Charles'ın iyileşmekte olduğu izlenimini veriyor, ancak hala çok hasta. Yine de o bir kral ve saray yetkilileri ölümünün kuvvetli bir olasılık olduğunu bilecek kadar pratikler.” ifadelerini kullandı.


Charles’ın, Kraliyet görevleri için halkın karşısına çıkmaya devam ettiği ancak sürelerin kısaldığı öğrenildi. Charles'ın bu etkinliklere helikopterle gittiği belirtildi.

Görevler ağır gelmeye başladı


Kral Charles'ın hastalığı ilerlediği için görevlerin de ağır gelmeye başladığı öğrenildi.


Kral'ın giderek kötüleşmeye başlamasının ardından cenazesine dair detaylar için saray görevlileri çalışmaya başladı. Cenaze programı "Menai Köprüsü Operasyonu" başlatıldı.


Cenazelere "kod" adı veriliyor


İngiltere tahtında oturan hükümdarların cenazelerine kod adı veriliyor. Londra Köprüsü Operasyonu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze planının adıydı. Plan, ölümünün duyurulmasını, resmi yas dönemini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içeriyordu.


Ne olmuştu?


Buckingham Sarayı
'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle ocak sonunda hastanede yürütülen tedavisi sırasında "endişe verici" bir şey fark edildiği aktarıldı.

Açıklamada,
"Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi."
ifadesi kullanılırken, düzenli bir tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada,
"Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kral'ın spekülasyonları önlemek amacıyla hastalığıyla ilgili bilgileri paylaşmayı seçtiğinin de altı çizildi.




#Kral Charles
#İngiltere
#Buckingham Sarayı
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