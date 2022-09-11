Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a doğru yola çıktı

MESAİ VE İŞÇİ SAYILARI ARTIRILDI<br>Çiçek firmasında kalite kontrol ve depo sorumlusu ziraat mühendisi Rabia Yıldırım, yayla bölgesindeki üretimin az olduğu dönem olması nedeniyle normalde günlük 8 saat şeklinde bir çalışma programı uygularken, Kraliçenin ölümü üzerine hem mesai saatleri hem de işçi sayılarını artırmak durumunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, bu süreçte her gün günlük 2'şer saat mesai ve 11- 18 Eylül Pazar günleri de çalışma kararı aldıklarını dile getirdi. Yıldırım, 30 olan işçi kapasitesinin de 45 kişiye çıkartıldığını kaydetti.<br>Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise yayla olarak ifade edilen Isparta'nın haziran- kasım ayları arasında, Antalya'nın sıcak olduğu yaz dönemindeki açığını kapattığını belirterek, şöyle konuştu:<br>\"Üretim periyodumuzun da 12 ay boyunca yapılmasını sağlıyoruz. Isparta'daki üretim alanlarının büyük bölümünü Antalyalı üreticiler oluşturuyor. Isparta'da 2 bin dekar alanda toplamda 250 milyon dallık bir üretim kapasitesi mevcut. Normalde bu dönemde İngiltere pazarına haftalık 600- 700 bin dal çiçek gönderirken, Kraliçe Elibazeth'in ölümüyle birlikte bu rakamın cenaze töreni döneminde en az 1,5 milyon dal olacağını tahmin ediyoruz. İngiltere'den taleplerde ciddi bir artış var. Şu anda yayladaki üretimde karanfil ağırlıklı üretimiz mevcut. Cenaze ve yas programının ardından da belli bir süre daha bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz.