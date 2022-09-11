Dünya Kraliçe 2 Elizabethin cenazesi Balmoral Kalesinden Edinburgha doğru yola çıktı
AVRUPA

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a doğru yola çıktı

İskoçya'da tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kraliçe 2. Elizabethin cenazesi Balmoral Kalesinden Edinburgha doğru yola çıktı
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı.

Kraliçe'nin cenazesi TSİ 12.00'da yaşamını yitirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nden alınarak, kortej eşliğinde Edinburgh'a doğru yola çıktı.

Cenazenin geçtiği yol boyunca sıralanan çok sayıda kişi yola çiçekler bıraktı.

Öte yandan, Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in de cenaze kortejine eşlik ettiği görüldü.

Kraliçe'nin cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi yapılacak

Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na konulmadan önce Aberdeen ve Dundee'den de geçecek.

Cenazenin Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi 13 Eylül Salı günü Londra'ya getirilecek ve 19 Eylül Pazartesi cenaze töreni düzenlenecek.

Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
FOTOĞRAF 9
Title
Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
Title
İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.<br><br>İngiltere halkını derinden üzen ölümün ardından Kraliçe unvanlı bir diğer isim gündem oldu.
Title
DANİRMARKA’NIN İLK KRALİÇESİ 2. MARGRETHE<br><br>Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ön plana çıktı.
Title
Aynı zamanda Elizabeth'in ölümüyle hüküm süren tek kraliçe oldu.
Title
MONARŞİYE DESTEK ORANI ARTTI<br><br>Danimarka'da monarşiye destek oranı yüzde 45 iken, Kraliçe 2. Margrethe ile birlikte bu oran yüzde 80'lere yükseldi.
Title
Margrethe ile birlikte bugün Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşilerinden biri olarak biliniyor.
Title
Tahttaki 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir kutlama plananlanan ülkede, 2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle kutlamalarının kapsamı daraltıldı.
Title
ÜLKENİN İLK KRALİÇESİ<br><br>Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.<br><br>AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.
Title
İKİNCİ İSİM CARL 16. GUSTAF<br><br>Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişisi ünvanını aldı. Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci isim ise 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1,5 milyon dal karanfil
FOTOĞRAF 11
Title
İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze için toplamda en az 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı.
Title
Sevkiyatlarda firmalar, TIR yerine daha hızlı olan uçak kargoya döndü ve İngiltere'yi ihracatta ilk sıraya aldı. Günlük çalışma saatleri 2'şer saat, işçi sayıları yüzde 50 artırıldı. Kesme çiçekçiler için 11 ve 18 Eylül Pazar günleri de mesai yapılacak.
Title
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de vefat etmesi sonrasında Kraliyet Ailesi'nce yas ve cenaze töreni için 10 günlük bir program hazırlandı.
Title
Bu kapsamda, özellikle de cenaze töreni için İngiltere'den Antalya'ya yapılan kesme çiçek talebinde yüzde 80-90'a varan bir talep artışı yaşanıyor.
Title
ÜRETİMİN ÇOK AZ OLDUĞU DÖNEM<br>Kesme çiçek üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, kasım- haziran aylarında hasat gerçekleşiyor. Haziran- kasım ayları arasındaki dönemde ise yayla bölgesi olarak nitelendirilen Isparta'daki üretimlerle 12 aylık kesintisiz üretim sürecindeki bu boşluk dolduruluyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümü de Isparta bölgesindeki yayla üretiminin son dönemine denk geldi.
Title
İNGİLİZ TALEPLERİ İLK SIRADA<br>Antalya'daki seralardaki hasat dönemi kasım ayında başlayacağı için şu an İngiltere'den yüksek talep olmasına rağmen, ürün yetersizliği nedeniyle firmalar siparişlere yetişemiyor. Bu dönemde İngiltere'ye olan kesme çiçek ihracatını 7-8 gün süren yolculukta TIR'larla gerçekleştiren sektör, Kraliçe'nin ölümüyle nakliyatlarını uçaklarla günlük olarak göndermeye başladı. Firmalar işçi sayıları ve mesai saatlerini artırırken, kesme çiçek ihracatında öncelik olarak İngiltere'yi ilk sıra aldı.
Title
ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN SİPARİŞ<br>Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, 8 Eylül akşamı Kraliçe'nin ölüm haberiyle İngiltere'deki müşterilerinden ekstra çiçek siparişleri almaya başladıklarını söyledi. Çelebi, \"Ülkede gerçekleşecek olan ulusal yas ve cenaze programının 10 gün süreceği belirtiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönem Antalya'da kesme çiçek üretimi yok, Isparta'da yayla üretiminin de azaldığı bir dönem geldi\" dedi.
Title
TIR YERİNE UÇAKLA SEVKİYAT<br>Normal haftalık sözleşmelerinin olduğu çiçek sevkiyatlarını yapmakta zorlanırken, sevkiyat programına yeni gelen siparişlerle kesme çiçek sektöründe İngiltere'nin ilk sıraya alındığını anlatan Selçuk Çelebi, \"Cenazeden dolayı bu hafta itibarıyla TIR'la sevk edeceğimiz ürünlerimizi uçak sevkiyatına dönüştürdük. TIR'la 7-8 gün sürerken, uçakla ertesi gün ellerinde oluyor\" diye konuştu.
Title
HER RENKTEKİ KARANFİLİ GÖNDERİYORUZ' <br>Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle kesme çiçek siparişlerinde yüzde 80-90'lık bir artış olduğunu ifade eden Çelebi, \"Ancak bu dönem üretim boşluğumuzdan dolayı bu sipariş artışının yüzde 40-50'sini karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda üretimi olan tür ise karanfil, her renkteki karanfili de gönderiyoruz. 10 günlük program dışında yaklaşık 1 ay boyunca bu hareketliliğin de sürmesini bekliyoruz\" dedi.<br>Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek üreticilerinin İngiltere'ye direkt ihracatının yanı sıra Hollanda'ya da ciddi miktarda çiçek gönderdiklerini kaydeden Çelebi, bu kapsamda Hollanda'daki müşterilerinin de cenazeden dolayı ellerindeki Türk çiçeklerini İngiltere'ye gönderdiklerini söyledi.
Title
MESAİ VE İŞÇİ SAYILARI ARTIRILDI<br>Çiçek firmasında kalite kontrol ve depo sorumlusu ziraat mühendisi Rabia Yıldırım, yayla bölgesindeki üretimin az olduğu dönem olması nedeniyle normalde günlük 8 saat şeklinde bir çalışma programı uygularken, Kraliçenin ölümü üzerine hem mesai saatleri hem de işçi sayılarını artırmak durumunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, bu süreçte her gün günlük 2'şer saat mesai ve 11- 18 Eylül Pazar günleri de çalışma kararı aldıklarını dile getirdi. Yıldırım, 30 olan işçi kapasitesinin de 45 kişiye çıkartıldığını kaydetti.<br>Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise yayla olarak ifade edilen Isparta'nın haziran- kasım ayları arasında, Antalya'nın sıcak olduğu yaz dönemindeki açığını kapattığını belirterek, şöyle konuştu:<br>\"Üretim periyodumuzun da 12 ay boyunca yapılmasını sağlıyoruz. Isparta'daki üretim alanlarının büyük bölümünü Antalyalı üreticiler oluşturuyor. Isparta'da 2 bin dekar alanda toplamda 250 milyon dallık bir üretim kapasitesi mevcut. Normalde bu dönemde İngiltere pazarına haftalık 600- 700 bin dal çiçek gönderirken, Kraliçe Elibazeth'in ölümüyle birlikte bu rakamın cenaze töreni döneminde en az 1,5 milyon dal olacağını tahmin ediyoruz. İngiltere'den taleplerde ciddi bir artış var. Şu anda yayladaki üretimde karanfil ağırlıklı üretimiz mevcut. Cenaze ve yas programının ardından da belli bir süre daha bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz.
Title
Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Tahtta 70 yıl oturan Kraliçe'nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırırken Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni tarihi merak ediliyor. Bu nedenle \"Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta?\" diye soruluyor.<br>KRALİÇE 2. ELIZABETHİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN<br>KRALİÇE 2. ELIZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN? <br>Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin tarihi belli oldu . Merasim 19 Eylül'de düzenlenecek.
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1,5 milyon dal karanfil
İngiletre'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze için toplamda en az 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı. Sevkiyatlarda firmalar, TIR yerine daha hızlı olan uçak kargoya döndü ve İngiltere'yi ihracatta ilk sıraya aldı. Günlük çalışma saatleri 2'şer saat, işçi sayıları yüzde 50 artırıldı. Kesme çiçekçiler için 11 ve 18 Eylül Pazar günleri de mesai yapılacak.
Türkiyede sadece iki tane var

Türkiye'de sadece iki tane var

​Özelliğini öğrenince çok şaşıracaksınız.
Bedava dağıtıyor

Bedava dağıtıyor

​Aldığı çorak arazi hayatını değiştirdi.
CHP’li Ankara Belediyesinin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi

​İstanbul trafiğinde okul hazırlığı

​Bakan Nebati: Borsa İstanbul iki aydır rekor üstüne rekor tazeliyor

​Ukrayna'ya yanıt geldi

​10 milyon yıl önce oluştu: Herkes görmek için akın ediyor.

​İnanılmaz görüntü: Dünyanın en büyüğü kaydetti.

​Geçmeyen ağrılara kökten çözüm

​İşte Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.